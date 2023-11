Le président Vo Van Thuong prend la parole à un échange de politiques au Conseil américain des relations étrangères. Photo : VNA



San Francisco (VNA) - Le président vietnamien Vo Van Thuong a participé le 15 novembre (heure locale) à San Francisco à un échange de politiques au Conseil américain des relations étrangères (Council on Foreign Relations-CFR), dans le cadre du programme de participer à la Semaine de haut niveau de l’APEC 2023 et effectuer des activités bilatérales aux États-Unis.

Cet événement a vu la présence de Michael Froman, président du CRF, ainsi que de nombreux experts, universitaires et plusieurs agences de presse américaines. Il était animé par Scott Marciel, conférencier prestigieux, chercheur Oksenberg-Rohlen à l'Institut d'études internationales Freeman Spogli de l'Université de Stanford, qui fut le premier diplomate américain à travailler à Hanoï après la guerre.

S’exprimant à l’événement, Vo Van Thuong a déclaré qu'après près de 40 ans de mise en ouevre du Renouveau (Doi Moi), le Vietnam avait réalisé de nombreuses réalisations grandes et historiquement significatives. L'économie se développe rapidement. Le Vietnam est actuellement la 11e économie de l'Asie, l'une des 40 plus grandes économies du monde, parmi les 30 pays et territoires ayant un commerce international important et les trois pays attirant d'importants investissements étrangers au sein de l’ASEAN au cours de ces dix dernières années. Le Vietnam a signé 16 accords de libre-échange. Son taux de pauvreté a diminué selon les normes des Nations Unies, passant de plus de 50 % en 1986 à 4,3 % aujourd’hui.

La stabilité politique, la défense et la sécurité nationales sont consolidées et renforcées. La réforme institutionnelle, le développement des infrastructures et le renforcement des ressources humaines ont été encouragés. Dans le processus de renouveau, le peuple est placé au centre, source de force, à la fois sujet et cible du développement. Le Vietnam se concentre sur un développement rapide et durable, basé sur l'application des sciences, des technologies et de l'innovation.

Le Vietnam détermine et met en œuvre de manière cohérente sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures ; d’intégrer de manière intégrale et approfondie ; d’être ami, partenaire de confiance et membre actif et responsable de la communauté internationale. Le Vietnam met en œuvre la politique de défense des « quatre non » : ne pas participer aux alliances militaires ; ne pas associer à un pays pour combattre un autre ; ne pas permettra à des pays étrangers d’établir des bases militaires ou d’utiliser des territoires pour combattre d’autres ; ne pas recourir à la force ni menacer de recourir à la force dans les relations internationales.

Le Vietnam est prêt à contribuer aux efforts communs de la communauté internationale pour répondre au changement climatique, protéger l’environnement, participer aux activités de maintien de la paix des Nations Unies et à l’aide humanitaire internationale.

Vo Van Thuong a estimé que les relations entre le Vietnam et les États-Unis ne se sont jamais développées aussi bien qu'aujourd'hui. Il a souligné la devise du Vietnam dans les relations avec les États-Unis étant de mettre de côté le passé, de surmonter les différences, de promouvoir les similitudes et de s’orienter vers l'avenir. Le Vietnam souligne que la compréhension mutuelle, la situation de chacun, la confiance mutuelle, le respect des intérêts légitimes de chacun et la non-ingérence dans les affaires intérieures de chacun sont toujours importants. Les États-Unis ont affirmé leur soutien à un Vietnam fort, indépendant, autonome et prospère. “Le Vietnam considère les États-Unis comme un partenaire stratégiquement important dans sa politique étrangère. », a-t-il affirmé.

Le président vietnamien Vo Van Thuong à un échange de politiques au Conseil américain des relations extérieures. Photo : VNA



Répondant à la question de Scott Marciel sur l'accord visant à renforcer la coopération entre le Vietnam et les États-Unis dans la production de semi-conducteurs, Vo Van Thuong a clairement déclaré : “le Vietnam souhaite que la Déclaration commune de rehausser les relations Vietnam-États-Unis au niveau d’un partenariat stratégique intégral soit pleinement mis en œuvre, y compris la coopération dans la production de semi-conducteurs, de puces et dans la haute technologie. Il a suggéré que les États-Unis veillent à reconnaître le statut d’économie de marché du Vietnam. Les États-Unis doivent bientôt retirer le Vietnam du groupe des pays ayant un soutien limité à la coopération dans le domaine des puces et des semi-conducteurs. Le Vietnam souhaite également que les États-Unis soutiennent le pays dans la formation de ressources humaines de haute qualité dans ce domaine.

Répondant à la question d'un journaliste sur le rôle des Américains d'origine vietnamienne dans le processus de promotion de la coopération entre les deux pays, le chef de l'État vietnamien a souligné que le Parti, l'État du Vietnam considéraient toujours les Vietnamiens à l’étranger, dont ceux aux États-Unis, comme une partie indissociable de la nation vietnamienne. Le Vietnam accueille toujours les entreprises américano-vietnamiennes qui souhaitent investir au Vietnam.

Répondant à la question d'un universitaire sur le développement de la marque automobile Vinfast, le dirigeant vietnamien a précisé que dans le domaine de la technologie de fabrication automobile, le Vietnam était un retardataire. Mais le Vietnam promeut la production de technologies vertes et propres. Par conséquent, les véhicules électriques de Vinfast constituent un effort des entreprises vietnamiennes pour mettre en œuvre l’orientation de la production industrielle verte et de l’industrie propre, dans le but de réduire les émissions nettes à zéro d’ici 2050.

Concernant les difficultés du Vietnam à s’adapter au changement climatique, le président vietnamien a souligné qu'en tant que l'un des pays les plus touchés par le changement climatique, le Vietnam avait fait des efforts et déployé de nombreuses mesures de réponse. Cependant, le Vietnam a besoin de soutien de la communauté internationale, notamment dans la réponse au changement climatique dans le delta du Mékong car il s'agit d'une question liée au débit du fleuve Mékong nécessitant la coopération de la communauté régionale et internationale. Il a également exprimé ses remerciements et son espoir que le gouvernement américain continuerait soutenir le Vietnam dans ce domaine important. - VNA