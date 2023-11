Lors de l'échange avec la Coalition des entreprises États-Unis- APEC . Photo : VNA

Vo Van Thuong a un échange avec la Coalition des entreprises États-Unis-APEC. Photo : VNA

San Francisco (VNA) - L'élévation des relations Vietnam-Etats-Unis au partenariat stratégique intégral constituait une excellente opportunité pour lesentreprises américaines de renforcer la coopération avec les entreprises et les localités vietnamiennes, en particulier dans les domaines d’atout des États-Unis, tels que l'innovation et le développement des infrastructures, la santé, la recherche et le développement..., a estimé le président vietnamien Vo Van Thuong.Poursuivant ses activités dans le cadre de sa participation à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2023 et aux activités bilatérales aux États-Unis, le président Vo Van Thuong a eu le 15 novembre (heure locale) un échange avec la Coalition des entreprises États-Unis-APEC. L'échange s'est déroulé en présence de Ted Osius, PDG du Conseil d'affaires États-Unis-ASEAN et de représentants de dizaines de grandes entreprises et sociétés américaines dans de nombreux domaines...Les représentants des entreprises américaines ont exprimé leur désir d'intensifier la quête d'opportunités d'investissement et d'élargir leurs affaires au Vietnam. Ils ont recommandé au Vietnam d'augmenter ses investissements, de développer les aéroports et les systèmes d'infrastructures matérielles, les infrastructures numériques, de promouvoir la réforme, le dédouanement électronique...Lors de la rencontre, le président Vo Van Thuong a informé les entreprises et les investisseurs américains des politiques et des orientations stratégiques du Vietnam en matière de développement économique, tout en soulignant que depuis de nombreuses années, les États-Unis étaient un partenaire commercial important du Vietnam.Le Vietnam encourage les programmes et les projets liés aux femmes, aux enfants et aux personnes vivant dans des zones reculées et est disposé à l’écoute des nouvelles idées et recommandations politiques de la part des entreprises américaines, a-t-il insisté.Vo Van Thuong a informé que lors de cette tournée à San Francisco, il est accompagné par des dirigeants d'un certain nombre de localités riches en potentiel. Ainsi, le président Vo Van Thuong a suggéré que les entreprises et sociétés américaines peuvent sonder des opportunités d'investissement dans ces localités.Enfin, Vo Van Thuong a espéré que les entreprises américaines auraient une voix pour que l’administration américaine reconnaisse bientôt le statut de l'économie de marché du Vietnam ; retire le Vietnam de la liste des supports restreints pour les semi-conducteurs afin de faciliter les programmes et des projets de coopération entre les deux parties.-VNA