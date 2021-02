Hanoi, 17 février (VNA) - Au milieu des changements vertigineux de la mégapole du Sud, vivent des hommes calmes comme les artisans de l’ancien Saigon qui font perdurer les vieux métiers nobles. Parmi eux, le dernier relieur de livres anciens Vo Van Rang, qui cherche à conserver la flamme pour la lecture, notamment chez les jeunes bibliophiles.

Vo Van Rang dans son atelier à à Hô Chi Minh-Ville.

Dans une petite ruelle du 3e arrondissement à Hô Chi Minh-Ville, la vie est comme séparée de l’excitation ordinaire de la plus grande ville du pays. Ici, il n’y a pas de bruit. La tranquillité réside dans chaque maison, dans chaque activité, et dans chaque geste des habitants.Vo Van Rang, le dernier relieur de livres anciens dans le mégapole du Sud, habite dans ce quartier depuis plusieurs décennies. Tous les jours, il reçoit des vieux livres dégradés et les restaure autant que possible.Né en 1960, Vo Van Rang a commencé à travailler dans l’imprimerie de sa famille à ses 15 ans. En 1978, il a intégré l’imprimerie d’une coopérative, chargé de restaurer les livres abîmés.Lorsqu’il était jeune, un accident lui a déplacé une vertèbre. Depuis, il ne peut pas beaucoup se déplacer et reste presque toute la journée autour de sa table pour faire et refaire les reliures. Vo Van Rang étudie aussi les papiers et les techniques d’imprimerie d’autrefois, afin de maîtriser son travail.Ciseaux, colle, fil et aiguilles, ainsi qu’une vieille machine de coupe-papier vendue par son ancien employeur, ce sont des outils qui accompagnent le vieux Vo Van Rang depuis tant d’années. Chaque semaine, il reçoit environ une dizaine d’articles, envoyés par les amoureux de livres de tout Hô Chi Minh-Ville, et parfois, des régions alentours."Mes clients sont majoritairement des personnes âgées : ils voudraient restaurer leurs livres favoris, comme cadeaux pour les descendants. Il y a aussi des collectionneurs, ainsi que des vendeurs de livres et des chefs des librairies, qui voudraient restaurer les classiques d’auparavant."