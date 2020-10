Le Premier ministre japon ais Suga Yoshihide. Photo : Kyodo

Tokyo (VNA) - La prochaine visite du Premier ministre japonais Suga Yoshihide au Vietnam devrait contribuer à promouvoir la coopération en vue d'une reprise économique post-pandémique, en développant une relation tournée vers l'avenir entre les deux pays et en renforçant la coopération bilatérale pour résoudre les problèmes régionaux, a déclaré un responsable japonais le 16 octobre.S'adressant au correspondant de l'Agence vietnamienne d’Information lors d'une conférence de presse à Tokyo, le responsable du ministère japonais des Affaires étrangères a révélé pourquoi SugaYoshihide avait choisi le Vietnam comme destination lors de sa première tournée à l'étranger après son entrée en fonction.La première raison est que le partenariat stratégique entre le Japon et le Vietnam se développe très heureusement, et la seconde est que le Vietnam, en tant que président de l'ASEAN 2020, joue un rôle important dans la politique extérieure du Japon envers l'ASEAN, a-t-il déclaré.Au cours de sa visite , le Premier ministre Suga Yoshihide pourrait s'engager à ce que Tokyo prenne l'initiative de contribuer à la paix et à la prospérité dans la région indo-pacifique, et affirmer le plein soutien du Japon aux «perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique (AOIP), a dit l’officiel.Selon le ministère japonais des Affaires étrangères, le Premier ministre Suga et son épouse se rendront au Vietnam et en Indonésie du 18 au 21 octobre.Au Vietnam , le dirigeant japonais devrait avoir des rencontres avec le Secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong et la présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan, et s'entretenir avec le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.Il s'adressera également aux étudiants de l'Université Vietnam-Japon et participera à d'autres activités.-VNA