Lê Thu Ha, vice-présidente de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale du Vietnam. Photo : quochoi.vn



du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong, le président américain Joseph R. Biden, Jr. mènera une visite d'État au Vietnam les 10 et 11 septembre.Cette visite du président américain au Vietnam est très importante pour les relations entre les deux pays, en particulier à l'occasion du 10e anniversaire de leur partenariat intégral. C'est la première fois que le président et le vice-président des États-Unis se rendent au Vietnam au cours d'un même mandat, a déclaré Lê Thu Ha, vice-présidente de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale du Vietnam, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).Cette visite constituera une étape importante pour le Vietnam et les Etats-Unis au cours du mandat du président Joe Biden, contribuant à approfondir les relations entre les deux pays, pour la paix, la coopération, le développement global et durable.Cette visite interviendra également dans le contexte où les régions d'Asie-Pacifique et d'Asie du Sud-Est continuent d'être parmi les plus dynamiques au monde. L'ASEAN continue de promouvoir son rôle central dans la structure régionale. Les États-Unis et l'ASEAN ont établi un partenariat stratégique intégral en novembre 2022.La visite du président américain constituera une étape importante dans les relations entre les deux pays, a affirmé Lê Thu Ha.Elle a espéré que les deux parties se coordonneraient activement pour établir et déployer de nouveaux mécanismes bilatéraux et multilatéraux de coopération économique, commerciale et d'investissement plus efficaces, afin de maintenir et promouvoir le développement rapide et durable du commerce et de l'investissement.Elle a également souhaité voir la partie américaine aide le Vietnam à achever son cadre institutionnel, juridique et financier pour une transition énergétique juste, en harmonisant les avantages/dépenses pour l’État, les populations et les entreprises.Le développement fulgurant de l'économie numérique, du gouvernement numérique et de la société numérique sont des domaines dans lesquels le Vietnam a grandement besoin du soutien américain, en particulier pour perfectionner les institutions et les lois permettant une transformation digitale sûre et réactive, répondant aux exigences du développement durable.Grâce à de nouvelles stratégies et initiatives, les Etats-Unis continueront de démontrer leur ferme engagement à soutenir la centralité de l'ASEAN, le partenariat stratégique intégral ASEAN - États-Unis et le partenariat Mékong - Etats-Unis.Concernant la coopération entre les deux organes législatifs, elle s’est dite convaincue que ces relations seraient activement promues pour être à la mesure du partenariat intégral entre les deux pays.Elle a espéré que les deux parties augmenteraient les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier les hauts dirigeants, et établiraient un mécanisme d'échange et de dialogue régulier entre les deux organes législatifs. -VNA