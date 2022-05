Photo: Visa

Hanoï (VNA) - Le 31 mai à Hanoï, Visa, le leader mondial des paiements électroniques, et le Groupe de l'essence et du pétrole du Vietnam (Petrolimex) ont officiellement mis en place le paiement par carte sans contact Visa dans les stations-service de Petrolimex à travers le pays.

Des appareils POS répondant aux exigences de sécurité contre les incendies et les explosions ont été installés aux stations-service de Petrolimex.

Petrolimex a commencé à accepter en 2021 le paiement par des cartes Visa. L'acceptation des cartes sans contact apporte une expérience de paiement plus rapide et plus sécurisé pour les clients, réduisant ainsi les temps d'attente et augmentant l'efficacité opérationnelle.

Selon une étude de Visa sur les attitudes de paiement des consommateurs en 2021, le Vietnam est sur la bonne voie pour accélérer les paiements sans contact avec près de 46% des consommateurs utilisant déjà ce mode de paiement. En outre, 6 utilisateurs de paiement par carte sans contact sur 10 ont effectué plus régulièrement des transactions depuis l'apparition de l'épidémie de COVID-19, et 1 consommateur vietnamien sur 3 a déclaré qu'il utiliserait les paiements sans numéraire pour ses futures transactions dans une station essence. -VNA