Vingroup lance l'application VinShop, premier modèle de vente au détail de type B2B2C au Vietnam. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - La compagnie CP One Distribution a officiellement annoncé le lancement de l'application VinShop, un produit technologique qui relie l'approvisionnement en marchandises directement du fabricant au propriétaire de l'épicerie.



Avec plus de 20.000 épiceries combinées à une application VinID qui dénombre 10 millions de clients, VinShop a initialement créé le modèle B2B2C - Business to Business to Customer - le premier modèle sur le marché de détail vietnamien.



VinShop est une application mobile créée pour aider les propriétaires d'épiceries à accéder à une variété de produits, à des prix transparents et à des programmes d'incitation attractifs. Les propriétaires d'épicerie pourront commander des centaines d'articles et recevoir un service unique, 24 heures/ 24 et 7 jours/7, avec une livraison rapide le même jour, samedi et dimanche inclus.



Cette solution devrait améliorer l'efficacité de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, aider à surmonter les faiblesses actuelles dans le flux de distribution des produits du fabricant à l'épicerie et aider le client à ne pas supporter de coûts déraisonnables.



Les épiciers pourront augmenter leurs revenus jusqu'à 10 millions de dôngs/ mois, non seulement par leurs ventes mais aussi grâce à une nouvelle source de revenus en participant à l'affichage des marques et des programmes de présentation de produits.



VinShop apportera également aux propriétaires d'épiceries une grande source de produits des fournisseurs, des prix transparents, des programmes d'achat préférentiels et une gestion intelligente des produits.



Surtout dans un proche avenir, VinShop prévoit de coopérer avec Techcombank pour lancer des solutions financières telles que ventes différées, prêts préférentiels pour aider les épiciers à faire des affaires plus facilement.



Au moment de son lancement, VinShop a recensé 20.000 propriétaires d'épiceries à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. La possibilité de toucher immédiatement les plus de 10 millions d'utilisateurs de l'application VinID aidera les marques à mieux comprendre le comportement des consommateurs pour capter les tendances et planifier des activités financières efficaces.



VinShop permet également d'augmenter la visibilité des marques grâce à l'affichage de "Stands de type 4.0" et de contrôler facilement l'image des marchandises affichées dans toutes les épiceries.



En attendant, les consommateurs bénéficieront de l'efficacité globale de l'ensemble de la chaîne en achetant des produits moins chers dans n'importe quelle épicerie près de chez eux. Les clients auront des expériences d'achat plus modernes dans des magasins familiers avec de nombreuses promotions tout en payant via le portefeuille électronique VinID Pay.



L'application VinShop a été lancée le jour du premier anniversaire du Group One Mount avec pour mission de créer le plus grand écosystème de consommateurs au Vietnam, d'aider à connecter les clients et entreprises le plus rapidement possible et à développer le marché de détail vietnamien. - CVN/VNA

