Vinpearl Air, une nouvelle compagnie aérienne de Vingroup, entamera ses vols nationaux et internationaux à partir de juillet 2020. Photo: dantri.com.vn



Hanoi (VNA) - Vinpearl Air, une nouvelle compagnie aérienne de Vingroup, entamera ses vols nationaux et internationaux à partir de juillet 2020 avec une flotte de six avions, a fait savoir Dinh Viêt Thang, chef de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV).

Selon le document du CAAV sur l'établissement de Vinpearl Air soumis au ministère des Transports et des Communications, cette nouvelle compagnie aérienne, d'un montant de 4.700 milliards de dôngs (202,6 millions de dollars), portera le nombre de ses avions à 36 d'ici 2025, a-t-il indiqué.

Les avions à étroit fuselage Airbus A320 et A321 ou Boeing B737, ainsi que les gros porteurs Airbus A330 et A350 ou Boeing 787 seront utilisés sur 62 lignes intérieures et 93 lignes internationales en 2025.

Vinpearl Air envisage de choisir l’aéroport de Nôi Bai à Hanoi comme sa base, avec deux aires de stationnement en 2020, a-t-il précisé.

Le projet de Vinpearl Air est conforme à la politique de développement du transport aérien du gouvernement. Toutefois, sa flotte de 36 appareils d’ici 2025 pourrait dépasser la demande du marché, d’autres compagnies aériennes ayant déjà élaboré leur plan d’opération, a-t-il souligné, suggérant qu'une flotte de 30 avions conviendrait mieux à Vinpearl Air.

Le 16 août, VinAviation School du groupe a annoncé son recrutement de 400 apprenants âgés de 18 à 35 ans pour sa première formation de pilote d’une durée de 26 mois, afin de répondre à la demande croissante de pilotes dans le pays et dans le monde.

Les diplômés obtiendront des licences de pilote professionnel des autorités du CAAV, de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) du Département des Transports des États-Unis et de l'autorité australienne de la sécurité de l'aviation civile (CASA), et auront la possibilité de travailler dans un environnement professionnel. -VNA