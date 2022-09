Hanoi (VNA) – Le Centre de médecine régénérative et de thérapie cellulaire Vinmec a annoncé le 16 septembre qu'il avait activement traité plus de 1.000 patients en phase terminale par des greffes de cellules souches.

Mme H., 74 ans, a retrouvé sa bonne santé et un esprit clair après deux greffes de cellules souches.

Photo: vietnamnet.vn



Il coopère également avec l’Institut de recherche sur les cellules souches et la technologie génétique Vinmec pour mener à bien des dizaines de projets de recherche et publier plus de 60 articles dans des revues scientifiques internationales prestigieuses…

Créées il y a cinq ans, ces deux unités sont devenues pionnières dans la stratégie universitaire du système de santé Vinmec ainsi que la recherche sur les cellules souches au Vietnam.

La mission du Centre de médecine régénérative et de thérapie cellulaire, en tant que pionnier, est d'investir méthodiquement dans la recherche sur les cellules souches et de coordonner étroitement la recherche et ses applications pour atteindre une haute efficacité et assurer la sécurité de tous les patients.

Après cinq ans de recherche appliquée au traitement, le centre a effectué des greffes de cellules souches, qui ont donné des résultats positifs pour de nombreuses maladies incurables telles que la paralysie cérébrale, l'autisme, les lésions de la moelle épinière, la cirrhose ou la maladie pulmonaire obstructive chronique.

Outre le traitement actif de maladies incurables, la thérapie par cellules souches du centre de recherche montre également un fort potentiel de développement. Cette thérapie promet des avancées majeures dans les soins intensifs personnalisés, la prolongation de la vie et l’amélioration de la qualité de vie (maladies chroniques, maladies chez les personnes âgées sans traitement optimal telles que le diabète, l'arthrose, le déclin de la santé dû à la vieillesse, le déclin hormonal masculin/féminin).

En outre, le centre utilise également la thérapie cellulaire immunitaire oncologique pour soutenir le traitement des patients atteints de cancer du poumon ou de l'estomac, afin d'augmenter la durée de vie des patients en en maintenant la qualité au maximum.

En mettant en œuvre cette thérapie, le centre marche dans les pas des pays ayant déjà mis en œuvre de tels traitements contre le cancer, pour le plus grand bénéfice des patients.

MH, 27 ans, victime d'hémiplégie due aux séquelles d'un traumatisme crânien a pu marcher normalement suite à une greffe de cellules souches chez Vinmec. Photo: vietnamnet.vn MH, 27 ans, victime d'hémiplégie due aux séquelles d'un traumatisme crânien a pu marcher normalement suite à une greffe de cellules souches chez Vinmec. Photo: vietnamnet.vn

Lê Thuy Anh, directrice générale du système de santé Vinmec a déclaré : "Vinmec est fier d'être l'un des principaux systèmes de santé dans le domaine de la médecine biomédicale et régénérative au Vietnam. Au fil des ans, le Centre de médecine régénérative et de thérapie cellulaire de Vinmec a contribué à redonner espoir à des milliers de personnes souffrant de maladies incurables. Ainsi l'Institut de recherche sur les cellules souches et de technologie génétique, ce sera le berceau du développement médical universitaire de l'ensemble du système de santé Vinmec".

À l’avenir, le Centre continuera d'accompagner et de travailler en étroite collaboration avec l'Institut de recherche pour mener à bien des essais cliniques. Cela dans le but d’obtenir une licence permettant d’effectuer des greffes de cellules souches régulièrement pour traiter l'autisme, la paralysie cérébrale et les symptômes génétiques après une lésion cérébrale traumatique ou un accident vasculaire cérébral, répondant ainsi aux attentes de nombreux patients.

"Dans le même temps, il faudra élargir la recherche et maximiser le potentiel d'application des cellules souches pour les maladies en fonction des caractéristiques et des avantages de chaque type de cellules souches extraites, afin d'améliorer le taux de réussite et l'efficacité dans le traitement clinique", a déclaré le Pr.-Dr. Nguyên Thanh Liêm, directeur du centre, également directeur de l’Institut de recherche sur les cellules souches et la technologie génétique Vinmec.

En outre, l'objectif prochain du Centre de médecine régénérative et de thérapie cellulaire de Vinmec est de promouvoir l'application et le développement de techniques internationales concernant les technologies utilisant des cellules souches et des gènes au Vietnam, au travers d’études telles que : l'application de cellules souches mésenchymateuses dans le traitement des maladies neurologiques d'Alzheimer, des accidents vasculaires cérébraux, des lésions cérébrales traumatiques ; essais utilisant des neurones différenciés issus de cellules souches pluripotentes pour traiter la sclérose latérale, la maladie de Parkinson, les lésions de la moelle épinière ; traitement du cancer du sang par greffe de cellules CAR-T ou greffe partielle de cellules souches hématopoïétiques HLA. – CVN/VNA