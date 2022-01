Un coin de Vinhomes Ocean Park. Photo: Vinhomes

Hanoï (VNA) - Vinhomes a l'honneur de figurer dans le Top 10 des meilleurs promoteurs immobiliers au Vietnam des BCI Asia Awards 2020 - 2021. Avec sa présence dans le classement pour la 7e année consécutive, Vinhomes réaffirme sa position de leader dans le domaine de la promotion et de la gestion immobilières.

Les BCI Asia Awards annuels sont l'un des prix les plus prestigieux du genre dans la région dans le secteur de la construction. Son « Top Ten Developers Award » est décerné aux développeurs ayant une grande influence sur le marché de la construction de chaque pays.

Pour être primés, les candidats doivent répondre à des critères aussi stricts tels que le développement de bâtiments de haut niveau et respectueux de l'environnement et faire preuve de responsabilité communautaire dans les lieux où se situent leurs projets. Les prix valorisent également les entreprises qui ont obtenu des certificats de construction écologique délivrés par de prestigieux organismes.

Nguyen Duc Quang (gauche), directeur général adjoint des ventes et du marketing de Vinhomes, reçoit le prix. Photo: Vinhomes

Selon les organisateurs du prix, Vinhomes, une filiale du conglomérat Vingroup, s'est imposé comme un pionnier dans la construction et l'exploitation de projets résidentiels à grande échelle et de premier plan dans la région, contribuant à promouvoir le développement dans les grandes villes conformément aux tendances de développement au Vietnam et le monde.



En 2021, il a fait de nouveaux progrès en faisant avancer le modèle de zone résidentielle tout-en-un à Vinhomes Ocean Park et Vinhomes Smart City à Hanoï, et Vinhomes Grand Park à Ho Chi Minh-Ville. -VNA