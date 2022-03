Vinh Phuc, 1er mars (VNA) - La province de Vinh Phuc (Nord) a décidé d'investir dans un projet de construction du parc Dong Dau dans le bourg de Yen Lac du district du même nom afin de développer les valeurs culturelles et historiques de son site archéologique de Dong Dau.

Panorama du parc Dong Dau dans le bourg de Yen Lac. Photo : VNA

Le projet, qui représente un investissement total de 90 millions de dongs (3.943 de dollars), couvre plus de 5,4 hectares.

Prévu pour être achevé en 2025, il devrait contribuer à promouvoir les valeurs historiques et culturelles du site, se combinant ainsi avec le temple Gia Loan et la pagode Bien Son pour créer un point culminant pour le tourisme spirituel du district de Yen Lac et de la province de Vinh Phuc dans son ensemble. Il est également conçu pour agrandir l'espace vert pour les riverains.

Le site a une superficie totale de 8,5 hectares dans le village de Dong du bourg de Yen Lac. Il a été découvert en 1962 et est devenu un site historique et culturel de niveau national en 2000. Grâce à des travaux répétés, les archéologues ont trouvé un grand nombre d'objets typiques des quatre périodes culturelles de Phung Nguyen, Go Dau, Go Mun et Dong Son.

La découverte a une signification importante en affirmant la trace de l'homme dans la région il y a des milliers d'années, ce qui en fait un centre de l'ancien peuple vietnamien.- VNA