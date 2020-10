Les usines du groupe de Honda dans la province de Vinh Phuc. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Avec des investissements importants dans la construction d'infrastructures de transport et industrielles ainsi que des mécanismes et politiques favorables en faveur des investisseurs, la province méridionale de Vinh Phuc est en train de devenir une destination attractive pour les hommes d'affaires japonais.

Le Japon est actuellement l'un des deux principaux investisseurs étrangers dans la province de Vinh Phuc, avec 48 projets en cours et près de 1,2 milliard de dollars d'investissement total.

De géants groupes japonais tels que Honda, Toyota, Nissin, Exedy et Sumitomo ont choisi Vinh Phuc pour construire leurs usines, se concentrant sur la production d'automobiles, de composants électroniques et de pièces de rechange.

La plupart des projets japonais dans la localité, en particulier ceux de Honda et Toyota, ont été mis en œuvre conformément aux calendriers, et ont été exploités efficacement, contribuant de manière significative au budget provincial et créant de nombreux d’emplois locaux.

Plus récemment, en septembre, Toto Vietnam, filiale du groupe Toto qui produit des matériaux de construction, avait demandé aux autorités locales des conditions favorables pour sa mise en œuvre d'un projet de 100 millions de dollars dans la zone industrielle Thang Long-Vinh Phuc.

Toto Vietnam a investi dans le pays depuis 2002 avec deux usines établies dans le district de Dong Anh à Hanoï et deux autres dans la province voisine de Hung Yen.

Visant des marchés dotés de force scientifique et technologique, dont le Japon, les projets locaux ouverts à l'investissement se sont concentrés sur les secteurs de l'industrie auxiliaire, des services touristiques, de l'agriculture de haute technologie et du développement des infrastructures socio-économiques.

Vinh Phuc a également intensifié ses activités de communication pour promouvoir les potentiels et les opportunités d’investissement locaux de manière créative, efficace et pratique.

La province a établi des relations de jumellage avec la préfecture japonaise d’Akita. Chaque année, Vinh Phuc envoie des délégations de promotion commerciale dans la localité pour renforcer son image auprès des investisseurs japonais.

Dans le même temps, le Comité populaire provincial et les organes compétents ont pris part à des conférences, des forums et des événements destinés aux investisseurs japonais.

Les autorités locales ont également noué de bons liens avec des organisations japonaises, notamment la Chambre de Commerce et d'Industrie du Japon (JCCI), l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO), dans le but d'attirer des capitaux étrangers et d’organiser des activités de promotion du commerce à l'étranger.

Dans le cadre de ses efforts pour attirer les investissements, Vinh Phuc a construit son portail en ligne pour offrir des informations actualisées aux investisseurs.

En mars 2018, un protocole d'accord sur la création d'une agence pour la promotion de l’investissement et le soutien aux entreprises japonaises dans la province de Vinh Phuc (Bureau japonais Vinh Phuc – Japan Desk Vinh Phuc) a été signé dans la ville de Vinh Yen, province de Vinh Phuc.



Les signataires étaient des représentants du Comité populaire provincial, du groupe japonais Sumitomo et de la SARL de la zone industrielle Thang Long Vinh Phuc.



Lors de la cérémonie de signature, le président du Comité populaire provincial, Nguyen Van Tri, a souligné les contributions importantes des entreprises à capitaux étrangers, en particulier celles du Japon, au développement socioéconomique de la province ces dernières années.



Cette convention vise non seulement à fournir le meilleur soutien aux investisseurs japonais mais aussi à attirer davantage d'entreprises japonaises à Vinh Phuc, a-t-il souligné.



Nguyen Tien Hanh, directeur du Centre administratif public de Vinh Phuc, a affirmé que la création de Japan Desk Vinh Phuc permettrait à cette localité de présenter son climat d'investissement et des affaires, aux entreprises japonaises et à celles-ci de trouver plus facilement des partenaires. -VNA