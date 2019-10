Dans un supermarché à Vinh Phuc . Photo: VNA

Vinh Phuc (VNA) - Grâce au soutien de l'administration locale et au dynamisme des entreprises locales, la province septentrionale de Vinh Phuc devrait réaliser cette année un chiffre d’affaires élevé dans les ventes des biens et des services.

Le total des revenus dans les ventes au détail de biens et de services en septembre est estimé à plus de 4.400 milliards de dongs (190,6 millions de dollars), soit une hausse de 10,41% par rapport à l'année précédente.

Au cours des neuf premiers mois de 2019, ce chiffre a atteint environ 38,16 milliards de dongs, soit une augmentation de 9,45% en glissement annuel.

Dans le même temps, l'indice des prix à la consommation (IPC) de Vinh Phuc a augmenté de 1,32% par rapport à la même période de 2018, son niveau le plus faible de ces quatre dernières années.

Cette hausse est imputable à la hausse des frais de soins de santé et d’éducation, à la hausse des prix de l’or et du dollar et à l’impact de la peste porcine africaine.