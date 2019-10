Vinh Phuc (VNA) – Au cours de ces neuf derniers mois, l’Indice des prix à la consommation (IPC) de la province septentrionale de Vinh Phuc a enregistré une hausse de 1,32% par rapport à la même période 2018.

Il s’agissait de la hausse la plus basse de l’IPC de la province depuis quatre ans. Cet indice en 2016, 2017 et 2018 était respectivement de 1,44%, 3,68% et 4,21%.

En septembre 2019, l’IPC de Vinh Phuc a augmenté de 0,35% sur un mois et de 1,38% en variation annuelle. Le mois dernier, trois des 11 groupes de marchandises répertoriés ont connu une hausse des prix par rapport à août. C’était le groupe « Education » qui a connu la forte hausse, de 4,06%. Il était suivi par les groupes « Restaurants et services liés à l’alimentation » (+0,8%), et « Autres marchandises et services » (+0,04%).

Les prix de cinq autres groupes de marchandises ont baissé par rapport à août. Le groupe « Transports » a diminué de 1,29%, devant les groupes « Logements et matériaux de construction » (-0,66%), « Postes et télécommunications » (-0,3%), « Culture, loisirs et tourisme » (-0,08%), « Equipements et ustensiles ménagers » (-0,11%).

Les prix des autres groupes sont restés relativement stables. -VNA