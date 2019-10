Photo: VNA

Vinh Phuc (VNA) - La province septentrionale de Vinh Phuc est une destination idéale pour les investisseurs grâce à sa position géographique et à ses politiques préférentielles.

Au fil des ans, Vinh Phuc s'est attachée à attirer les investissements directs étrangers (IDE) et la province continue à envoyer des délégations à l'étranger dans ce but.

En septembre de cette année, la localité s'est coordonnée avec les ambassades du Vietnam aux Pays-Bas et aux États-Unis pour organiser des séminaires présentant les opportunités d'investissement et de coopération.

En juillet de cette année, Vinh Phuc a attiré 362 projets d’IDE de 17 pays et territoires, totalisant plus de 4,8 milliards de dollars, ce qui la classe 19e sur les 63 localités nationales en termes d’attraction d’IDE.

Actuellement, la province recense deux projets financés par les États-Unis dans le secteur de la transformation et de la fabrication, totalisant 15,6 millions de dollars de capitaux enregistrés.

La province souhaite recevoir davantage d'investissements dans les domaines de l'automobile, de l'électronique, des industries auxiliaires, de l'agriculture high-tech, des nouveaux matériaux, des énergies renouvelables, du tourisme, de la formation, des soins de santé, de l'environnement et du développement des villes intelligentes.

Parallèlement à la promotion de ses activités d'investissement, Vinh Phuc s'est également intéressé à l’amélioration de la qualité de l'administration locale grâce à une réforme administrative et de l'indice de compétitivité provinciale, à la mise en place d'un environnement d'investissement harmonieux, transparent et attrayant, ainsi qu’à la création de conditions optimales pour le fonctionnement de tous ses secteurs économiques.

La province a également achevé les infrastructures de ses complexes et zones industriels, dont les sections A et B de la zone industrielle Tam Duong II, les zones industrielles de Thang Long-Vinh Phuc, Phuc Yen, Chan Hung, Lap Thach, Song Lo et Tam Duong I.

Les autorités locales ont réglé les difficultés et obstacles rencontrés par les entreprises pour les aider à augmenter leur production. Des réunions entre dirigeants du comité populaire provincial et entreprises locales ont régulièrement été organisées dans le même but.

Grâce à ses efforts, Vinh Phuc a obtenu de bons résultats en termes d’attraction d’IDE. À la fin du mois de septembre 2019, les zones industrielles locales ont attiré 343 projets, dont 283 projets d'IDE totalisant plus de 3,76 milliards de dollars.

La République de Corée est le principal investisseur étranger de Vinh Phuc en termes de nombre de projets et de capital. De nombreuses grandes entreprises sud-coréennes ainsi que des entreprises multinationales opèrent dans la province, dont Patron, Heasung Vina, Interflex, Bangjoo, Cammsys, Toyota, Honda et Sumitomo.

Selon le conseil de gestion des zones industrielles de Vinh Phuc, au cours des neuf premiers mois de 2019, les zones industrielles locales ont attiré 53 nouveaux projets d'IDE, cumulant 612,35 millions de dollars.

Dans le même temps, les zones industrielles locales ont mobilisé plus de 2.600 milliards de dongs de huit nouveaux projets nationaux, dont quatre en cours, soit 190% de l'objectif fixé pour l'ensemble de l'année.

Le district de Binh Xuyen est la principale localité de la province en termes d'attraction d'investissements. Il abrite sept zones industrielles couvrant une superficie totale de près de 1.900 hectares, à savoir Binh Xuyen, Binh Xuyen II, Ba Thien, Ba Thien II, Thang Long-Vinh Phuc, Son Loi et Nam Binh Xuyen. Ces zones industrielles recensent environ 200 projets d’investissement, principalement dans les secteurs du textile-habillement, des accessoires électroniques, de l’assemblage automobile et de moto, de la production de briques et d’acier. Ces projets créent plus de 35.000 ouvriers.

Grâce aux efforts des autorités locales pour perfectionner les infrastructures des zones industrielles, développer un bon réseau de transport les reliant, améliorer le climat des affaires et simplifier les procédures administratives, Vinh Phuc est devenu de plus en plus attrayant auprès des investisseurs étrangers. -VNA