Vinh Phuc (VNA) - La province septentrionale de Vinh Phuc a réussi à attirer des investissements directs étrangers (IDE), grâce à sa situation géographique favorable et à sa détermination à améliorer son climat des affaires.

La province compte ainsi plus de 9.700 entreprises étrangères, contre 136 en 1997.



Selon le rapport du Comité populaire provincial, Vinh Phuc compte actuellement 18 zones industrielles approuvées par le Premier ministre, d'une superficie totale de plus de 5.700 hectares. Selon les prévisions, elle devrait abriter 21 complexes industriels sur un site de près de 500 ha d'ici 2020 et 31 complexes couvrant environ 700 ha d'ici 2030. La province a attiré 11 investisseurs dans la construction des infrastructures avec la mise en service de huit zones.



Les statistiques montrent qu'il y a 224 projets en vigueur dans les zones industrielles locales, dont 186 projets à participation étrangère et 38 projets nationaux, générant des emplois pour plus de 83.000 travailleurs l'année dernière.



L'année dernière, les entreprises d'IDE à Vinh Phuc ont réalisé un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards de dollars, soit une hausse de 13% par rapport à l'année précédente. Sur ce montant, 3,1 milliards de dollars provenaient des exportations, soit une augmentation de 23% par rapport à l'année précédente. La province a contribué pour plus de 2.661,9 milliards de dongs (114,7 millions de dollars) au budget de l'État, en hausse de 34% par an.



Au cours du premier trimestre de cette année, la localité a octroyé des licences à 27 projets, dont 19 projets d'investissement étranger cumulant un fonds enregistré total de plus de 87 millions de dollars et huit projets nationaux d'une valeur de 5.000 milliards de dongs.



Douze projets d'IDE opérationnels ont relevé leur investissement initial, de 72 millions de dollars au total.

En mars dernier, la province de Vinh Phuc dénombrait 344 projets d'investissement étranger direct, d'une valeur de 4,65 milliards de dollars et 726 projets nationaux, de 76.200 milliards de dongs.



Grâce aux incitations pour les investisseurs, Vinh Phuc a attiré un certain nombre de grandes et prestigieuses entreprises telles que Toyota, Honda, Daewoo Bus, Piaggo et Sumitomo, contribuant à la création de 82.000 emplois locaux. -VNA