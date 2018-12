Séance de travail entre la délégation de Vinh Phuc et des réprésentants des entreprises d'Italie. Photo: VNA





Rome (VNA) - Les autorités de la province de Vinh Phuc (Nord) créent toujours les conditions les plus favorables pour les entreprises italiennes, notamment celles qui produisent des accessoires et composants automobiles de haute technologie, afin d'étendre leurs investissements dans la localité vietnamienne.

Mme Hoang Thi Thuy Lan, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti de Vinh Phuc et chef du Comité provincial de pilotage pour la promotion de l'investissement, a fait cette affirmation, lors de sa visite de travail les 14 et 15 novembre en Italie pour promouvoir les investissements et rechercher des opportunités de coopération entre Vinh Phuc et certaines localités italiennes.

Lors de la séance de travail avec des représentants de Piaggio et des responsables de la région de Toscane, Mme Hoang Thi Thuy Lan leur a présenté le développement socio-économique de la province, ainsi que les secteurs pour lesquels Vinh Phuc appelle à l’investissement,



La localité continuera à faciliter l'élargissement des activités d’investissement de Piaggio à Vinh Phuc dans le temps à venir, a-t-elle déclaré.



Alessandro Zazzeri, vice-président du groupe italien Piaggio, a remercié le gouvernement vietnamien en général et la province de Vinh Phuc en particulier pour leurs privilèges accordés à Piaggio lors de sa production et de ses activités d'affaires au Vietnam.



Dans sa stratégie de développement, Piaggio continuera à développer sa production au Vietnam, tout en s'engageant à faire appel aux fabricants d'accessoires pour l'industrie automobile à venir d’investir à Vinh Phuc, a-t-il déclaré.



Au cours de leur séjour en Italie, la délégation de Vinh Phuc a eu une séance de travail avec des cadres de l'ambassade du Vietnam en Italie, au cours de laquelle Mme Hoang Thi Thuy Lan a exprimé l'espoir que l'ambassade contribuerait à mettre en contact la localité avec des investisseurs italiens potentiels.



Vinh Phuc abrite 322 projets d’investissement étranger direct en provenance de 16 pays et territoires, d’une valeur totale de 4,3 milliards de dollars,.



Piaggio gère deux projets d’investissement dans la fabrication et l’assemblage de motos dans la province, avec des capitaux enregistrés totaux de 95,7 millions de dollars, contribuant annuellement des centaines de milliards de dongs au budget d'Etat. -VNA