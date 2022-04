Vinh Phuc a investi 40 milliards de dôngs pour moderniser et rénover son palais des sports. Photo: VNA



Vinh Phuc (VNA) - Après une période de préparation, la province de Vinh Phuc, au Nord, a rempli les conditions pour l'organisation de compétitions de muay et de golf dans le cadre des 31es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) prévues en mai prochain.

Pour le muay, Vinh Phuc a investi 40 milliards de dôngs (1,7 million de dollars) pour moderniser et rénover son palais des sports, répondant ainsi aux normes des SEA Games 31 comme d’autres compétitions internationales.

Les compétitions du golf auront lieu du 13 au 18 mai sur le terrain de golf Nam Dam Vac, dans la ville de Vinh Yen. Le parcours est composé de 18 trous, équipé d’une tribune mobile de 200 places, de terrains d’entraînement, de salles de réunion, etc.

La province a aussi achevé la préparation du personnel et des lieux d’hébergement des athlètes, des officiels et des arbitres.

Les SEA Games 31 se dérouleront du 5 au 23 mai 2022 à Hanoi, Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang. Ce sera la deuxième fois que la capitale vietnamienne accueillera les SEA Games. Les cérémonies d'ouverture et de clôture sont prévues respectivement les 12 et 23 mai au stade national My Dinh.



En qualité de pays hôte, le Vietnam vise 140 médailles d’or, 77 d’argent et 71 de bronze.



Les SEA Games 31 comprendront 40 disciplines avec plus de 520 catégories de compétition. -VNA