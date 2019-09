La cérémonie d’envoi de stagiaires au Japon. Photo: VNA La cérémonie d’envoi de stagiaires au Japon. Photo: VNA

Vinh Long (VNA) - Le Service du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de la province de Vinh Long a organisé 12 septembre une cérémonie d’envoi de 119 stagiaires provinciaux au Japon.

Les stagiaires effectueront des travaux tels que des soins infirmiers, la peinture des murs, la blanchisserie, l’assemblage électronique, le recyclage des déchets, des travaux agricoles, le nivellement, la transformation de viande bovine et porcine,...

S’exprimant lors de la cérémonie, Dao Van Tien, directeur du Département de la formation professionnelle permanente relevant du Département général de la formation professionnelle, a déclaré que l’envoi à l'étranger était une formidable opportunité pour les travailleurs d’obtenir des emplois à bon salaire et de travailler dans un environnement qui exige de la discipline et de la rigueur industrielle.

Par conséquent, la province de Vinh Long devait veiller à promouvoir l’envoi de travailleurs à l’étranger, à créer les conditions leurs permettant de travailler aux marchés où la demande de main-d'œuvre était forte, a-t-il souligné.

Selon le Service provincial du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Vinh Long prévoit envoyer 1.610 travaillers locaux à l’étranger en 2019. Depuis le début de l’année, la localité a envoyé près de 1.200 travailleurs vers le Japon, la République de Corée et Singapour.

Pour atteindre les objectifs fixés, le Service provincial encouragera la coordination avec les départements et les organisations dans la diffusion des politiques et de l'efficacité de l’envoi de main-d'oeuvre, dans la conduite des enquêtes et l’évaluation des besoins de travail à l’étranger, et dans la sélection de partenaires réputés pour l'envoi de main-d'œuvre.

Parallèlement, le service coopérera avec les entreprises s’occupant de l’envoi des travailleurs pour mettre à profit les connaissances et compétences des travailleurs. -VNA