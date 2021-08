Hanoi, 1er août (VNA) - Le club vietnamien du « milliard de dollars», qui comprend des exportations avec un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars, a vu la présence de 25 produits au premier semestre 2021, leurs recettes d'exportation combinées représentant 88,9% du total du pays.

Une usine de transformation des crevettes pour les exportations. Photo : internet

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le Vietnam a enregistré près de 158 milliards de dollars d'exportations au cours de cette période , soit une augmentation de 28 % en glissement annuel.

Les téléphones portables et les pièces détachées ont affiché la plus grande valeur avec plus de 25 milliards de dollars, représentant 15,9% du total, en hausse de plus de 14% en glissement annuel. Ils étaient suivis par les produits électroniques, ordinateurs et composants, les machines-outils et équipements, le textile-habillement, les chaussures, le bois et produits en bois.

Entre janvier et juin, les États-Unis étaient le 1er marché à l'export du Vietnam, devant la Chine, l'UE, l'ASEAN, la République de Corée, le Japon.- VNA