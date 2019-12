Vingroup est depuis trois années consécutives en tête du classement des plus grandes entreprises privées du Vietnam. Photo : DH/CVN



Hanoï (VNA) - Pour la 3e année consécutive, le Groupe de construction et de l'immobilier Vingroup se classe N°1 dans le Top 10 des plus grandes entreprises privées au Vietnam, selon un rapport récent du Vietnam Report.



Vingroup est la seule entreprise privée dans ce Top 10 des plus grandes entreprises du pays. Les résultats confirment le prestige et la position de Vingroup, grâce aux ses bonnes performances dans tous ses secteurs d'activité, notamment technologies, industrie, commerce et services.



En 2019, Vingroup a présenté au Vietnam et à l'étranger une série de produits technologiques et industriels. Ses trois modèles de voitures VinFast Lux A2.0, VinFast Lux SA 2.0 et VinFast Fadil ont été lancés avec succès. C’est la première fois qu’une entreprise vietnamienne se lance dans la fabrication de voitures "made in Vietnam", marquant une grande avancée dans le développement de ce secteur national.



En outre, 8 nouveaux modèles de smartphones Vsmart ont conquis des clients en Europe, au Myanmar, en Russie...



Soucieux d’accompagner la révolution industrielle 4.0, Vingroup est déterminé à maîtriser les technologies et la chaîne de production et de distribution dès le début. Ce groupe possède actuellement deux complexes de fabrication d'automobiles, de scooters électriques et d’appareils électroniques intelligents dans la zone économique de Dinh Vu - Cat Hai (dans la province de Hai Phong) et le parc de haute technologie de Hoa Lac (à Hanoï). Il possède également un réseau d'agents et de magasins dans toutes les villes et provinces du Vietnam, et même à l'international.



Vingroup a réuni une équipe de professeurs, docteurs, experts, ingénieurs possédant une vaste expérience nationale et internationale. Il s’engage dans de nouveaux domaines tels que intelligence artificielle, automatisation et nouveaux matériaux.



Dans le domaine du commerce et des services, Vingroup continue de réformer les processus pour offrir le meilleur à ses clients. Ses labels telles que Vinhomes (immobilier résidentiel), Vincom Retail (centres commerciaux), Vinpearl (tourisme - stations balnéaires) et Vincommerce (commerce de détail) sont auréolés d’un grand prestige dans le pays.



De plus, Vinmec, VinSchool, VinUni... déploient également des efforts remarquables dans le secteur de la santé et de l'éducation. Vingroup a annoncé l'ouverture de son école de formation de pilotes VinAviation.



40.035 milliards de dông au budget de l'État



Au 30 septembre, son actif total atteignait 357.159 milliards de dôngs, avec 125.408 milliards de dôngs de capitaux, en hausse respectivement de 24% et 26,7% par rapport à 2018. Dans les 9 premiers mois de cette année, les revenus nets du Vingroup ont atteint 92.614 milliards de dông, + 10% en un an.



Au cours des six premiers mois de 2019, Vingroup a également versé au budget de l'État à 9.207 milliards de dôngs, soit 11% de plus en un an. Ces trois dernières années, ce groupe a versé au budget de l'État un total de 40.035 milliards de dông.



Dans l’avenir, avec sa stratégie commerciale méthodique, solide et ainsi sa sensibilité aux opportunités du marché, Vingroup et ses labels renforceront l’innovation et le développement pour augmenter leurs parts sur le marché. -CVN/VNA