Hanoi (VNA) – Selon l’annonce de Vietnam Report en 2021, Vingroup a progressé d’une place en se hissant à la 5e position dans le Top 500 des plus grandes entreprises du Vietnam. Il s’agit de la position la plus élevée atteinte par une entreprise privée depuis 15 ans d’histoire du classement du Vietnam Report.

Production automobile à l'usine Vinfast du Vingroup à Hai Phong (Nord). Photo : VNA





Dans le classement des 500 meilleures entreprises privées, Vingroup continue de maintenir fermement la première position depuis 5 ans. Au 30 septembre 2021, les actifs totaux de Vingroup atteignaient plus de 433,6 milliards de dôngs et les capitaux propres atteignaient près de 164.300 milliards de dôngs.



La promotion dans le Top 500 des plus grandes entreprises du Vietnam reflète les efforts et l’initiative de Vingroup pour surmonter les difficultés dans le contexte des fluctuations économiques dues à l'épidémie de Covid-19; en affirmant en même temps sa stratégie de développement judicieuse et efficace dans le passé.



Après avoir identifié trois piliers de son activité - technologie, industrie, commerce et services, Vingroup s’est concentré sur des investissements clés et a atteint de nouveaux sommets sur les marchés nationaux et internationaux. Le groupe a présenté des modèles de voitures aux plus grands salons internationaux comme le Mondial de l'automobile de Paris, le Salon de l’automobile de Los Angeles. Au second semestre 2022, Vingroup a renforcé sa présence sur le marché américain.

Le Mondial de l'Automobile Paris 2018 sert de rampe de lancement à VinFast, une nouvelle marque de voitures vietnamienne. Photo: VG/CVN



Dans le secteur technologique, Vingroup continue d’opérer des percées pour devenir une entreprise technologique mondiale avec un écosystème d’entreprises technologiques telles que VinAI, VinBigData, VinCSS, VinBrain, Vantix... Ses produits sont présentés lors d’événements et d’expositions internationaux, aux côtés de grandes sociétés dans le domaine technologique.



Dans le domaine du commerce et des services, Vingroup continue de maintenir sa position de leader sur différents marchés. Vinhomes est honoré en tant que promoteur immobilier le plus grand et le plus prestigieux du Vietnam. Vincom Retail possède le plus grand réseau de centres commerciaux du pays. Vinpearl est une marque touristique nationale tandis que Vinmec - VinUni - Vinschool sont des marques très appréciées dans le domaine de la santé et de l’éducation.



En 2021, Vingroup est souvent cité dans son rôle de pionnier au profit de la communauté. Pendant l’épidémie de Covid-19, il a activement soutenu les activités de prévention et de contrôle de l’épidémie au Vietnam, mais a également été le plus grand sponsor avec un financement total de près de 9.400 milliards de dôngs, y compris les coûts de production des ventilateurs et de transfert de technologie pour la fabrication de vaccins. – CVN/VNA