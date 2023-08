Hanoi (VNA) - La société vietnamienne VinFast devrait être cotée au Nasdaq le 15 août, les actionnaires Black Spade ayant approuvé le plan de regroupement d'entreprises lors de l'assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 10 août. La société vietnamienne Vinfast va officiellement fusionner avec la société américaine Black Spade le 14 août prochain.

Les actions ordinaires et les bons de souscription de VinFast devraient commencer à être négociés sur le marché boursier du Nasdaq le 15 août, sous les nouveaux codes de cotation VFS et VFSWW, respectivement.

Le modèle VF8 du VinFast. Source: Autodaily



"Les résultats du vote d'aujourd'hui montrent la confiance des actionnaires de Black Spade dans VinFast", a déclaré Le Thi Thu Thuy, vice-président de Vingroup et directeur général mondial de VinFast. "Je suis fier des réalisations que nous avons accomplies jusqu'à présent et je suis plein d'attentes pour le futur."



Selon Dennis Tam, président et co-PDG de Black Spade, les actionnaires ont approuvé le regroupement d'entreprises "montrant leur confiance dans la vision et le potentiel de la relation entre Black Spade et VinFast". Les propositions relatives aux regroupements d'entreprises ont obtenu 99,99 % de votes favorables.



VinFast, membre de Vingroup, a été fondée en 2017 avec pour objectif de conduire le mouvement de la révolution mondiale des véhicules électriques intelligents. VinFast fabrique et exporte un portefeuille complet de e-SUV, e-scooters et e-bus à travers le Vietnam, l’Amérique du Nord et, viendra très prochainement en Europe.

En 2022, ce constructeur automobile a définitivement opté pour la production exclusive de véhicules électriques. Il construit désormais des voitures SUV, des motos et des bus électriques.



VinFast a récemment franchi une étape importante dans son parcours pour devenir une marque mondiale de véhicules électriques reconnue avec les premiers véhicules électriques VF 8 exportés vers l’Amérique du Nord en début d'année.



Black Spade, cotée au NYSE sous le nom de BSAQ, a été fondée par Black Spade Capital, qui gère un portefeuille mondial composé d’un large éventail d’investissements transfrontaliers et cherche constamment à y ajouter de nouveaux projets et opportunités d’investissement.

Cérémonie de mise en chantier de l'usine de VinFast en Caroline du Nord. Photo: VinFast

Le 28 juillet dernier, la société vietnamienne VinFast a mis en chantier une usine de construction de véhicules électriques en Caroline du Nord, marquant une avancée dans son processus d’expansion mondiale. Ce projet de VinFast est la première usine de production de véhicules électriques en Caroline du Nord et le plus grand projet de développement économique de l'histoire de l'État à ce jour.

L'usine de VinFast en Caroline du Nord représente un investissement total de 2 milliards de dollars pour la première phase, couvrant une superficie de 733 hectares.



Dans sa première phase, l'usine se concentrera sur la production des modèles de voiture électrique VF 7, VF 8 et VF 9 avec une capacité prévue de 150.000 véhicules/an.

L'usine devrait entrer en service à partir de 2025.

Le regroupement d'entreprises valorise VinFast à une valeur d'entreprise de 27 milliards de dollars et à une valeur nette de 23 milliards de dollars.- VNA