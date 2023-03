Un modèle VF8 de VinFast . Photo: VF/CVN

Hanoi (VNA) - Le président de Vingroup, Pham Nhât Vuong, a annoncé la création de la Société par actions GSM (Green-Smart-Mobility), spécialisée dans la location de voitures et de scooters électriques ainsi que dans les services de taxi VinFast.

GSM, fondée par le président de Vingroup, a un capital social de 3.000 milliards de dôngs, dont 95% appartiennent à Pham Nhât Vuong.

Plus précisément, GSM permet aux fournisseurs de services de transport comme taxis et motos-taxis de louer les voitures et scooters électriques pour transporter des passagers. En même temps, GSM exploite son propre service de taxi avec des voitures électriques.

Selon le plan établi, la compagnie de taxis électriques créée par GSM entrera en service le mois prochain à Hanoï, avec une couverture nationale prévue pour cette année. Tous les véhicules fournis et utilisés par GSM sont les voitures (10.000) et scooters électriques (100.000) de marque VinFast.

Le directeur général de GSM, Nguyên Van Thanh, a déclaré que la société avait été créée pour améliorer l'écosystème de la mobilité verte et intelligente au Vietnam, tout en offrant aux habitants l'opportunité d'avoir accès à des moyens de transport électriques à un prix raisonnable. L'objectif est de promouvoir l'utilisation de véhicules électriques pour un avenir plus durable. -CVN/VNA