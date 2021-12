VinFast a sorti son premier lot de voitures électriques VF e34. Photo : Vietnam+



Hanoï (VNA) - Le 25 décembre, VinFast a sorti son premier lot de voitures électriques VF e34 et les a remises à des clients.



Cet événement a fait du Vietnam l'un des rares pays au monde à maîtriser la technologie de production de voitures à énergie propre.



VinFast VF e34 est un modèle SUV avec un design moderne, un fonctionnement fluide et intégré avec de nombreuses fonctionnalités intelligentes recherchées et développées spécifiquement pour le marché vietnamien. L’une de ses particularités est la technologie d'assistant virtuel à commande vocale développée par VinBigdata - une société de l'écosystème technologique de Vingroup.



Pour VF e34, VinFast propose également un ensemble de fonctionnalités avancées en option, d'une valeur de 60 millions de dongs, lequel comprend des fonctionnalités pour aider le conducteur en matière de sécurité, de paramètres géographiques... Cet ensemble est offert aux 25.000 clients qui ont commandé la voiture électrique intelligente VF e34 avant la date d'ouverture à la vente. Les clients qui achètent une voiture plus tard devront payer des frais pour utiliser ces fonctionnalités. A cette occasion, VinFast a également annoncé un nouveau forfait d'abonnement à la batterie. Les 25.000 clients “pionniers” bénéficieront gratuitement des 12 premiers mois d'abonnement.



En janvier 2022, VinFast continuera à remettre des milliers de voitures VF e34 aux clients qui ont effectué un dépôt à l'avance. La société compte présenter cinq modèles de voitures électriques au Consumer Electronics Show, ou CES, le plus important salon consacré à l'innovation technologique en électronique grand public, prévu en janvier 2022 à Las Vegas, aux Etats-Unis. -VNA