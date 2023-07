Modèle de l'usine de fabrication de véhicules électriques VinFast en Caroline du Nord, aux États-Unis. Photo : VNA

Hanoï, 19 juillet (VNA) - VinFast , le constructeur automobile du conglomérat vietnamien Vingroup, a annoncé qu'il organiserait une cérémonie d'inauguration de son usine de véhicules électriques (VE) en Caroline du Nord, aux États-Unis, le 28 juillet.Il s'agira de la première usine de fabrication de véhicules électriques de l'État et contribuera à l'approvisionnement de ce type de véhicules en Amérique du Nord, accélérant ainsi la révolution mondiale de la mobilité verte.L'installation sera construite au Triangle Innovation Point dans le comté de Chatham. Couvrant une superficie d'environ 733 ha, l'usine de VinFast est conçue pour atteindre une capacité de 150.000 véhicules par an dans la phase 1. L'usine se composera de deux zones principales : la production et l'assemblage. Le complexe abritera également des entreprises de fournisseurs supplémentaires.Le projet a reçu les permis de base pour commencer la construction de la phase 1. Lorsque le complexe de fabrication commencera ses activités, l'usine de VinFast créera un écosystème de fournisseurs et contribuera à générer des milliers de nouveaux emplois.Le Thi Thu Thuy, PDG de VinFast Auto, a déclaré que l'usine de fabrication en Caroline du Nord est l'un des projets clés de VinFast. Lorsqu'elle commencera ses activités, l'usine sera le principal fournisseur de véhicules électriques de VinFast sur le marché nord-américain. La société espère également que la construction de l'usine dans le comté de Chatham contribuera à faire progresser l'économie de l'énergie propre aux États-Unis et à soutenir la stratégie de mobilité verte de la Caroline du Nord.L'usine devrait commencer la production en 2025. L'année dernière, VinFast a reçu un ensemble d'incitations de 1,2 milliard de dollars de l'État de Caroline du Nord pour ce projet, ainsi qu'un soutien financier essentiel de la ville de Sanford, du comté de Chatham et de la Fondation Golden Leaf..En plus de l'usine, VinFast accélère ses activités et la reconnaissance de sa marque aux États-Unis en élargissant son système de magasins de détail et de centres de service, en organisant des essais routiers locaux et en affichant des événements de produits dans toute la Californie. Ces efforts contribueront à offrir aux clients la possibilité de découvrir directement les véhicules électriques de VinFast.- VNA