Photo: VNA

Hai Phong (VNA) – Les premiers scooters électriques Evo200 de la SARL de commerce et de services VinFast ont été délivrés le 29 septembre aux clients.

La cérémonie dans la ville de Hai Phong (Nord) a réuni près de 300 clients et représentants de distributeurs et revendeurs de motos électriques de VinFast en provenance de nombreuses villes et provinces du pays.

Evo20 est le dernier modèle de moto électrique de VinFast. Selon la société, Evo200 et Evo200 Lite sont capables de parcourir jusqu'à plus de 200 kilomètres en une seule charge. Le prix est de 22 millions de dôngs (plus de 920 dollars)/scooter.



Evo200 et Evo200 Lite ont une vitesse maximale de 70 km/h et de 49 km/h, respectivement. Evo200 Lite est principalement destiné aux élèves.



Ces deux modèles sont disponibles dans de nombreuses couleurs. -VNA