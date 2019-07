Hai Phong, 29 juillet (VNA) – Les premières voitures VF Lux SA 2.0 et Lux A 2.0 ont officiellement remises aux clients, le dimanche 28 juillet à l’usine de construction des automobiles de VinFast dans la ville de Hai Phòng (Nord).

Il s’agit des neuf parmi des 200 premières voitures de Vinfast pour la première vente au public. Dans la matinée du dimanche 28 juillet, les premiers clients de Vinfast ont été invités d’assembler les dernières parties de sa voiture, et de la faire rouler immédiatement à partir de la chaine de construction, au parc industriel Dinh Vu – Cat Hai, dans la ville portuaire de Hai Phòng (Nord).Sous le guide des techniciens de Vinfast, ces clients ont également assisté à de nombreuses étapes de vérification et de contrôle au sein du centre technique mobile de l’usine. C’étaient des expériences sans précédent pour tous les acheteurs de voiture vietnamiens.Les premiers clients des voitures Lux SA 2.0 et Lux A 2.0 étaient très contents de la qualité de la fabrication, qui cherche à perfectionner à la fois les moteurs et l’intérieur du véhicule."Je suis impressionné de Vinfast. Vingt-et-un mois depuis sa création, l’entreprise a possédé une telle usine de construction d'automobiles moderne, s’est exclamé Lê Viêt Hai, PDG de la société par action des constructions Hòa Binh, un des neuf premiers clients du Lux SA 2.0. Ces voitures ont de même qualité que les voitures allemandes"."Je suis émouvant de voir mes rêves se réaliser, a partagé Nguyên Dinh Hiêu, PDG de la société par action des matériels de transport Gia Nguyên. Je vais conduire ce Lux SA 2.0 tous les jours, car je suis fier d’utiliser un produit vietnamien de qualité".

Chaque client a l'occasion d'assembler les dernières parties de la voiture de Vinfast. Photo: VF

À cette occasion, les clients ont également eu la chance d’observer la construction des automobiles de Vinfast. Cette usine comprend plus de 1.200 robots ABB qui effectuent plus de 6.000 gestes afin d’assembler les deux modèles Lux A 2.0 et Lux SA 2.0.Par ailleurs, toutes les étapes à l’intérieur de cette usine respectent la protection de l’environnement avec les systèmes de filtrage de l’air et de traitement des déchets qui garantissent la meilleure santé de tous les employés.Cette première vente des voitures de Vinfast marque le premier pas au marché domestique et international de ce constructeur d'automobiles vietnamien. – CVN/VNA