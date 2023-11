Le modèle VF6 de VinFast. Photo: VNA

Jakarta (VNA) - Le constructeur automobile VinFast, du conglomérat privé vietnamien Vingroup, investira 1,2 milliard de dollars pour construire une usine en Indonésie dans les plus brefs délais, selon le chef du Bureau du Palais présidentiel Moeldoko.

Selon lui, Vinfast est l'un des plus grands constructeurs de véhicules électriques en Asie du Sud-Est et a exporté vers l'Europe et l'Amérique. L'investissement de ce constructeur automobile vietnamien en Indonésie peut contribuer à former un écosystème de véhicules électriques.

Les médias indonésiens ont rapporté qu'au début du mois de septembre 2023, des dirigeants de Vinfast avaient rencontré le ministre indonésien du Commerce, Zulkifli Hasan, qui s'est engagé à créer des conditions favorables à la délivrance de licence d'opération.

Répondant à l'agence de presse indonésienne Antara le 31 octobre, le secrétaire général de l'Association indonésienne des constructeurs automobiles (Gaikindo), Kukuh Kumara, a indiqué que Vinfast avait discuté et était prêt à rejoindre cette association.

Selon Kukuh, Vinfast est toujours en train de remplir les conditions nécessaires auprès du gouvernement indonésien avant d'entrer sur le marché automobile de ce pays d'Asie du Sud-Est. -VNA