Le Salon international du vêtement, des textiles et des technologies textiles du Vietnam 2024 (Vietnam International Trade Fair for Apparel, Textiles and Textile Technologies – VIATT) s’est ouvert mercredi 28 février à Hô Chi Minh-Ville.

D'ici 2045, le Vietnam aspire à être un élément clé dans la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs, avec une équipe d'ingénieurs et d'experts capables de répondre aux exigences de l'industrie en matière de qualité et de quantité.

Selon les données du Département des investissements étrangers du ministère du Plan et de l'Investissement, au 20 février, le total des investissements directs étrangers (IDE) (capitaux nouvellement enregistrés, capitaux augmentés et apport en capital, achat d'actions...) a atteint plus de 4,29 milliards de dollars, soit une augmentation de 38,6% sur un an.