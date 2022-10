Cérémonie de signature de l'accord sur le partenariat entre Vinfast et Infineon. Photo: vingroup.net



Hanoï (VNA) - VinFast, constructeur automobile du groupe vietnamien Vingroup, et Infineon Technologies AG, leader mondial de la fabrication de solutions de semi-conducteurs, ont annoncé le 13 octobre l'extension de leur partenariat, à l'occasion du forum technologique OktoberTech™ Asia Pacific 2022 à Singapour.

Les deux sociétés mettront en place un Centre de compétences VinFast–Infineon (VICC) axé sur l'électromobilité afin d'accélérer le développement des solutions de mobilité intelligente de VinFast. Le centre sera mis en service au premier trimestre 2023.

"L'objectif de VinFast est de créer des solutions de mobilité intelligente pour un avenir durable", a déclaré Le Thi Thu Thuy, vice-présidente de Vingroup et directrice générale mondiale de VinFast.

VinFast et Infineon ont travaillé en étroite collaboration pendant plus de trois ans et de nombreuses solutions d'Infineon ont été utilisées dans les véhicules électriques de VinFast. -VNA