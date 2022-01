Le modèle VF 5 de VinFast. Photo: vietnamnet.vn

Hanoï (VNA) - Le 8 janvier, le développeur de solutions d'intelligence artificielle (IA) pour les voitures Cerence Inc et VinFast, marque vietnamienne de véhicules électriques intelligents, ont annoncé le premier produit de véhicule électrique connecté au cloud via la plateforme de technologie de jumeau numérique (Digital Twin) au monde.

Afin d'améliorer l'expérience de conduite et de conquérir des clients mondiaux, VinFast a choisi la solution Digital Twin de Cerence pour équiper ses véhicules électriques intelligents. La connexion au cloud et les fonctionnalités d'IA fournies par Cerence offriront confort et commodité, tout en garantissant la sécurité des utilisateurs.

Les jumeaux numériques aident VinFast à créer un modèle virtuel du véhicule connecté, collectant des données comportementales et opérationnelles. Cela permet d'analyser le fonctionnement global, les niveaux de performance du véhicule et toutes ses fonctionnalités connectées. Ainsi, les propriétaires de voitures pourront bénéficier d’une expérience personnalisée. Celle-ci s'adaptera alors à leurs besoins spécifiques.

Par ailleurs, la plateforme Digital Twin de Cerence accompagne VinFast et ses partenaires pour développer des usages pratiques tels que service de livraison au véhicule, affichage de l'état de la batterie du véhicule ou suggestion de la borne de recharge la plus proche.

Le VF 8 de VinFast . Photo: VinFast

Prateek Kathpal, directeur de la technologie de Cerence, a déclaré que le jumeau numérique de Cerence est la seule plateforme fournissant actuellement une version virtuelle d'une simulation de voiture avec un logiciel complet, des données de capteurs, le comportement du conducteur et des données cloud, permettant le développement de l'IA et du Deep Learning sur le véhicule.

Dans l'après-midi du 8 janvier, la Sarl de commerce et de services VinFast a déclaré que 48 heures après l'ouverture à la vente, cette entreprise automobile avait reçu un total de 24.308 commandes pour ses deux modèles de voiture électrique VF 8 et VF 9 dans le monde entier. Parmi eux, il y a 15.237 commandes pour le VF 8 et 9.071 pour le VF 9. -VNA