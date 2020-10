Une chaîne de production de produits laitiers de Vinamilk. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Outre 500 vaches déjà importées récemment, la ferme de Vinamilk dans la province de Quang Ngai (Centre) importera de 1.000 à 1.200 vaches supplémentaires des États-Unis au début de l’année prochaine.

Implantée sur 100 hectares et arbitrant 4.000 vaches, la ferme à Quang Ngai est la deuxième plus grande de Vinamilk au Vietnam, derrière celle à Tay Ninh. D’un investissement total de 700 milliards de dongs, la ferme à Quang Ngai sera inaugurée en mars prochain dans le district de Mo Duc.

Au troisième trimestre, Vinamilk, l'un des plus grands producteurs de produits laitiers au Vietnam, a enregistré un chiffre d’affaires de 15.561 milliards de dongs, soit une hausse de 8,8 % en glissement annuel. Ses bénéfices avant et après impôt étaient respectivement de 3.773 et 3.106 milliards de dongs.

Entre janvier et septembre, son chiffre d’affaires total s’est élevé à 45.277 milliards de dongs (+7,4%) et son bénéfice net, à 8.967 milliards (+7%).

En 2020, Vinamilk a fixé l’objectif de 59.600 milliards de dongs de chiffre d’affaires, de 10.690 milliards de bénéfice après impôt, une croissance respectivement de 6% et de 1% sur un an. -VNA