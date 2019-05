Cérémonie de signature d'un protocole d'accord de coopération entre Vinaconex et la compagnie Hyundai E&C. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La société par actions d'import-export et de construction du Vietnam (Vinaconex) et la compagnie de construction Hyundai E&C, filiale du groupe Hyundai Motor, basée en République de Corée, ont signé le 20 mai à Hanoï un protocole d'accord de coopération sur le développement de projets.



Les deux parties s'engagent dans des activités conjointes spécifiques pour réaliser cette collaboration mutuellement bénéfique.



Vincent Seo Sang Hoon, vice-président exécutif de Hyundai E&C, a déclaré qu'il s'agissait du premier accord de coopération conclu entre son entreprise et un sous-traitant vietnamien. Actuellement, la société a signé des documents de coopération avec environ 5.000 sous-traitants d’autres pays.



Le président de Vinaconex, Dao Ngoc Thanh, a indiqué que la société Hyundai E&C souhaitait coopérer avec Vinaconex non seulement au Vietnam, mais également à l’étranger. Selon lui, les deux sociétés se présenteront des projets potentiels et étudieront conjointement la faisabilité d'une coopération pour un projet.



Vinaconex est l’une des marques de premier rang du Vietnam dans le domaine de la construction et de l’immobilier avec des ouvrages et projets de taille. Ces derniers temps, la société n'a cessé de sonder et de développer le partenariat stratégique avec des partenaires nationaux comme étrangers en activité dans la construction, l’investissement et la conception.



Fondée en 1947, Hyundai E&C figure dans la liste des 25 plus grandes entreprises de construction, selon le magazine américain Engineering News-Record (ENR). Il a ouvert des bureaux de représentation dans plus de 16 pays, dont le Vietnam.



Au Vietnam, Hyundai E&C a participé à plusieurs projets, tels que la centrale thermique Mong Duong 1 dans la province de Quang Ninh, la tour financière Bitexco à Ho Chi Minh-Ville et le complexe de golf Song Gia à Hai Phong. –VNA