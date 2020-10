Le Vieux quartier de Hanoï concentre un bon nombre d'anciennes maisons.

Hanoï (VNA) - Le Vieux quartier de Hanoï est connu sous le nom de Hanoï aux "36 rues et corporations" avec des vestiges empreints de cachets de l’ancienne capitale. Pour le plus grand bonheur des touristes étrangers.



En parlant de Hanoï, impossible de ne pas mentionner les maisons anciennes situées dans le quartier des rues et corporations bondées et toujours en effervescence. Les images des maisons-tubes avec leurs toits en tuiles, construites au style architectural traditionnel aux XVIIIe et XIXe siècles, sont devenues le symbole de l’histoire héroïque de la capitale.



Pour les touristes internationaux, les maisons anciennes du Vieux quartier ont non seulement une signification historique, mais reflètent encore les caractéristiques de l’époque.



Rafiqa Binte Haja Maidin et Nurul Asshikin binte Yusof, deux étudiantes singapouriennes âgées de 25 ans, partagent leurs pensées : "Les maisons anciennes des Vietnamiens dans ce quartier sont très particulières. Les matériaux de construction sont principalement le bois ou le bambou, ce qui est parfaitement adapté à l’actuelle tendance consistant à privilégier un design respectueux de la nature».



De plus, les images de plaisantes maisonnettes agglutinées dans les ruelles sont aussi impressionnantes pour les touristes. Art Pol, un Canadien de 61 ans, témoigne : "J'ai l'impression d'intégrer le véritable mode de vie des habitants locaux en déambulant dans un tel espace", a-t-il confié.

Rafiqa Binte Haja Maidin et Nurul Asshikin binte Yusof prennent la pose.



En visitant le Vieux quartier, les touristes seront attirés par le rythme trépidant de la vie des habitants locaux. Ce qui les séduisent le plus ? Les échoppes et les activités commerciales. On ne sait plus où donner de la tête !



Pour David, 57 ans, et son épouse, de nationalité britannique, le Vieux quartier de Hanoï est unique. "L’animation des marchés aux puces avec toutes ces marchandises dont bijoux, produits artisanaux, objets d’art nous a fait plaisir. Les marchandises sont vendues partout. Vous pouvez facilement trouver toutes sortes de choses dont vous avez besoin sans perdre beaucoup de temps", ont-ils partagé.



David et son épouse devant le marché de Dông Xuân.



