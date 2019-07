Vietwater 2019, exposition internationale consacrée à l'approvisionnement et l'évacuation des eaux, aux technologies de filtration et de traitement des eaux usées. Photo: congthuong.vn



Hanoï (VNA) - Vietwater 2019, exposition internationale consacrée à l'approvisionnement et l'évacuation des eaux, aux technologies de filtration et de traitement des eaux usées, a ouvert ses portes le 24 juillet à Hanoï.

Cette 11e édition réunit plus de 200 entreprises venues de 30 pays et territoires tels que le Japon, la République de Corée, la Thaïlande, la Chine… Les exposants présentent de nombreux produits concernant le dessalement et la déshydratation, les technologies vertes et les technologies durables, la gestion des déchets urbains, les modes de traitement naturel, les technologies de stockage et de traitement d’eau de pluie, la gestion et le traitement des eaux usées industrielles et urbaines, la filtration de l'eau, l’irrigation et le drainage...

Le secteur de l’eau fixe comme l’objectif de porter le taux de personnes ayant accès à l'eau propre à 95-100 % en 2025, de réduire le taux de perte d’eau propre dans les zones urbaines à moins de 15%, de traiter 80% des eaux usées dans les villages de métier, selon Cao Lai Quang, président de l'Association d'approvisionnement et d'évacuation des eaux du Vietnam.

Le salon Vietwater 2019, organisé à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville, vise à présenter des produits, solutions et technologies avancées au service du secteur de l’eau et du traitement des eaux usées au Vietnam.

Dans le cadre de l’exposition de trois jours, sont prévus un colloque scientifique intitulé "Gestion de l’eau pour un développement durable", et un autre sur des "Techniques Vietwater 2019"…

L’exposition permet aux chercheurs, gestionnaires et entreprises d’échanger des expériences, d'étudier de nouvelles mesures technologiques du secteur de l’eau, a souligné Cao Lai Quang. –VNA