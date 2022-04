Telemor - Marque Viettel au Timor oriental. Source: Vnexpress

Au Cambodge, Metfone occupe toujours la première place avec 42 % des parts de marché dans les services mobiles et 62 % dans les services haut débit fixes. Metfone a officiellement dépassé son concurrent Smart en termes de revenus, réalisant le taux de croissance le plus élevé sur les marchés saturés de services de télécommunications.Ceux-ci sont représentatifs de ses deux marchés, le plus récent et le plus ancien. Bien que l'environnement et les conditions soient différents, ils ont tous l'empreinte claire de Viettel Global dans la nouvelle situation.En 2021, sur la plupart de ses marchés étrangers, Viettel Global a affiché une croissance de ses revenus à deux chiffres. Movitel au Mozambique a augmenté de 31 % - une croissance de plus de 30 % pendant 3 années consécutives ; Halotel en Tanzanie, 24 % ; Lumitel au Burundi, 20% et Natcom en Haïti, 18% - maintenant une croissance continue à deux chiffres depuis 2017. Metfone au Cambodge a également progressé de 11%, Star Telecom au Laos, de 12%.En plus des services traditionnels tels que la voix et les données, les marchés ont déployé une série de nouveaux services, progressant vers le perfectionnement de l'écosystème numérique pour contribuer à construire une société numérique dans chaque pays.Par exemple, en 2021, la super application MyID a atteint près de 14 millions d'utilisateurs, demeurant l'application no 1 au Myanmar pour que les gens prennent soin d'eux-mêmes, interagissent avec les opérateurs et se connectent aux divertissements. Le portefeuille électronique U-Money au Laos compte1,5 million d'abonnés, soit 3 fois plus qu'en 2020 et 1,2 fois plus que le nombre de cartes ATM émises par toutes les banques.En particulier, Lumitel est le premier opérateur au Burundi et aussi la première société étrangère de Viettel à fournir des services de commerce électronique et de loterie électronique. Le service Lumiloto vient s'ajouter à l'écosystème des produits et services numériques existants de Lumitel (LumiCash (e-wallet), LumiCloud (Solution B2B), LumiTV (OTT TV)) en plus des services de télécommunications traditionnels (voix, SMS, Data, VAS).De nouveaux produits prometteurs tels que portefeuilles, loteries et commerce électroniques... seront le nouveau moteur de la croissance de Viettel Global dans les années à venir. - CPV/VNA