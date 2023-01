Photo: baochinhphu.vn

Hanoï (VNA) - Selon l’agence russe Spoutnik, la société Brand Finance vient de publier la liste des 500 marques les plus prestigieuses du monde (Brand Finance Global 500).

Le groupe de l'industrie et des télécommunications de l'armée du Vietnam (Viettel) est l’unique marque du Vietnam à figurer dans cette liste, à la 234e place.

Selon cette liste, ce groupe continue d’être la marque des télécommunications la plus importante de l’Asie du Sud-Est et l’unique de la région à être sélectionnée dans la liste des 500 marques les plus prestigieuses du monde.

L’an dernier, Viettel a été classé au 227e rang du classement Brand Finance Global 500.

Créée en 1996 et basée à Londres, au Royaume-Uni, Brand Finance est une société indépendante de conseil en évaluation d’entreprise de marque et possède des bureaux dans plus de 20 pays. Elle conseille les entreprises sur la façon de maximiser leur valeur grâce à une gestion efficace, de leur marque et d’autres actifs. Les classements de valeur de marque publiés par Brand Finance peuvent être utilisés avec les autorités fiscales, les audits et les fusions et acquisitions d'entreprises. Le rapport sur la valeur de la marque permet également d'évaluer et de construire une orientation de développement de marque à long terme de l'entreprise.-VNA