Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) – Le joint-venture gazo-pétrolier Vietnam-Russie (Vietsovpetro) a fixé l’objectif d’exploiter plus de 2,9 millions de tonnes de condensate et plus de 65,4 millions de m³ de gaz naturel en 2022, réalisant un chiffre d’affaires de plus de 1,3 milliard de dollars.

Il vise à atteindre un bénéfice de près de 190 millions de dollars et verser plus de 679 millions de dollars au budget de l’Etat.

En 2020, Vietsovpetro a dépassé ses objectifs de production et d’affaires, ayant exploité plus de 3,165 millions de tonnes de condensate (105,5% du plan fixé) et 82,3 millions de m³ (107,4%).

Le chiffre d’affaires de ce joint-venture en 2021 est estimé à plus de 1,684 milliard de dollars (près de 105%), ses bénéfices à 282,5 millions de dollars (173%) et ses contributions au budget de l’État à 922 millions de dollars (+317 millions) par rapport du plan fixé. -VNA