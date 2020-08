La plate-forme BK-TNG sur le gisement de Thiên Ung. Photo: petrotimes.vn

Hanoi (VNA) - La joint-venture pétrolier Vietnam-Russie, Vietsovpetro, a exploité 500 millions de mètres cubes de gaz au gisement de Thiên Ung, après 4 ans d'exploitation du premier flux de pétrole et de condensat du puits TU-6 de la plate-forme pétrolière BK-TNG sur ce gisement découvert en 2009.

Situé à 270 km au Sud-Est de la ville de Vung Tau (Sud), ce puits fournit chaque jour environ 540.000 mètres cubes de gaz et 200 tonnes de condensat, selon Vietsovpetro.

Vietsovpetro a pris des mesures techniques afin d'acheminer du gaz vers le continent via le gazoduc Nam Côn Son 2.

Vietsovpetro devra forer de nouveaux champs pour fournir une production de gaz estimée à jusqu'à 2 millions de mètres cubes par jour.

Le projet de développement du gisement de Thiên Ung fait partie du plan de développement gazier du groupe national du pétrole et du gaz du Vietnam (PVN).

La mise en service de la plate-forme BK-TNG sur le gisement de Thiên Ung vise à promouvoir l'exploration et l'exploitation des gisements de gaz et de condensats dans le bassin de Nam Côn Son et le plateau continental du Sud du Vietnam, contribuant à assurer la sécurité énergétique nationale et à affirmer la souveraineté nationale sur la mer et les îles. -VNA