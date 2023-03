Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Depuis la décision de la Chine de placer le Vietnam sur sa liste de relance à titre expérimental du tourisme de groupe à partir du 15 mars, Vietravel Airlines prépare des ressources pour accueillir le retour des touristes chinois au Vietnam.Selon un représentant de Vietravel Airlines, la Chine est un marché prometteur qui devrait contribuer à la reprise des secteurs de l'aviation et du tourisme au Vietnam, du groupe de voyages et d'aviation Vietravel en particulier.Vietravel Airlines a mené des préparatifs à l'avance pour être prête à servir un grand nombre de clients, en particulier pendant la prochaine haute saison estivale. Vietravel Airlines et le voyagiste Vietravel ont également signé des accords avec un certain nombre de partenaires pour effectuer des vols charters du Vietnam vers la Chine et vice versa dans un proche avenir.Plus précisément, Vietravel Airlines se concentrera sur les liaisons aériennes reliant certaines grandes villes chinoises telles que Hangzhou, Changzhou et Kunming à la ville de Nha Trang, dans la province vietnamienne de Khanh Hoa (au Centre).La compagnie aérienne chinoise China Southern Airlines prévoit également de rouvrir des lignes aériennes commerciales depuis la Chine vers l’aéroport international de Cam Ranh (à Khanh Hoa) et d'augmenter progressivement le nombre de vols à partir d'avril.-VNA