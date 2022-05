Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Vietravel Airlines a signé jeudi 5 mai un accord avec le Comité d'organisation des 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) pour devenir le transporteur aérien officiel du plus important événement sportif régional.



Selon l’accord signé, Vietravel Airlines parrainera des services de transport de tous les athlètes de la délégation vietnamienne participant aux SEA Games 31 sur les vols qu'elle opère.



Selon le directeur général de Vietravel Airlines, Vu Duc Biên, Vietravel Airlines, en coordination avec l'écosystème de Vietravel Holding, organisera également une visite à pied à Hanoi pour les athlètes lors des SEA Games 31 pour présenter la beauté de la culture, du peuple et l'histoire vietnamiens aux amis internationaux.



A cette occasion, Vietravel Airlines lance aussi un programme de promotion, proposant 10.000 billets d'avion au prix de 31.000 dongs/billet (taxes et frais non compris) pour encourager les passagers domestiques et étrangers à assister aux SEA Games 31.



En avril dernier, Vietravel Airlines a étendu ses lignes aériennes depuis Hanoi vers des destinations touristiques nationales telles que Dà Nang et Quy Nhon. En outre, elle prévoit étendre son réseau de vols vers les marchés d'Asie du Nord-Est et du Sud-Est en 2022.



Vietravel Airlines est la première compagnie aérienne de voyages au Vietnam et en Asie du Sud-Est et la septième compagnie aérienne vietnamienne aux côtés de Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines, Vasco et Hai Au Aviation. – VNA