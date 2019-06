Hanoi, 30 octobre (VNA) - Le Vietnam et l’Union européenne ont signé dimanche après-midi, 30 juin, à Hanoi, l’Accords de libre échange (EVFTA) et l’Accord de protection des investissements (EVIPA), après près de 10 années de négociation, en présence du Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc.

L’Accords de libre échange (EVFTA) et l’Accord de protection des investissements (EVIPA) entre le Vietnam et l'UE ont été signés en présence du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc. Photo : VNA

La partie européenne était représentée par Cecilia Malstrom, Commissaire européenne au commerce, et par Stefan-Radu Oprea, ministre roumain de l’Environnement des affaires, du Commerce et de l'Entrepreneuriat, la Roumanie occupant la présidence tournante de l’Union européenne. Le Vietnam était représenté par les ministres de l’Industrie et du Commerce Trân Tuân Anh et du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung.

S’adressant à la cérémonie de signature, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a déclaré que lors du sommet de G20 au Japon, il a eu une rencontre importante avec le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Il a souligné que le 30 juin 2019 est un jour spécial ayant une signification historique dans les relations Vietnam-Union européenne (UE).

La signature officielle de deux accords importants : EVFTA et EVIPA, a ouvert de nouveaux horizons de coopération large et intégrale et de développement plus fort du Vietnam et de l'UE, répondant aux besoins des citoyens et des entreprises des deux côtés, a souligné le Premier ministre.

Le dirigeant vietnamien a remercié le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, la Commissaire européenne au commerce, Cecilia Malstrom, des dirigeants des gouvernements, des Parlements des pays de l’UE, notamment la Roumanie occupant la présidence tournante de l’Union européenne présentée par Stefan-Radu Oprea, ministre roumain de l’Environnement des affaires, du Commerce et de l'Entrepreneuriat, pour leurs rôles et de direction et leurs soutiens.

Le Premier ministre a également félicité les ministères, les agences centrales et gouvernementales et l'Assemblée nationale pour leurs efforts en vue d'une coordination étroite et efficace avec les partenaires de l'UE et des pays membres de l’UE dans le processus de négocier, d'unifier le contenu et d'encourager les deux parties à parvenir à la signature de ces deux accords. C’est un jalon important pour le long processus de négociation et d’achèvement des procédures pendant de nombreuses années.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné que l'UE avec une vision à l'Est considérait le Vietnam comme un partenaire. En 2012, l'accord de partenariat et de coopération entre le Vietnam et l'UE (PCA) a été signé officiellement à Bruxelles (Belgique), marquant un nouveau jalon du développement de la coopération bilatérale.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a remercié les pays membres de l'UE d'avoir soutenu le Vietnam pour son élection en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour le mandat 2020-2021, tout en soulignant que le Vietnam s'est engagé à collaborer étroitement avec l'UE dans les affaires internationales et à l’ONU.

Pour que l’EVFTA et l’EVIPA entrent en vigueur, apportant de grands avantages aux citoyens et aux entreprises des deux parties, le Premier ministre a estimé que le Parlement européen et les Parlements des pays membres de l'UE et l'Assemblée nationale du Vietnam approuveraient bientôt ces deux accords.

En particulier, les entreprises de l'UE peuvent approcher non seulement le marché de près de 100 millions de Vietnamiens, mais également les pays membres de l'ASEAN, des pays participant au CPTPP et d'autres marchés de l'Asie de l'Est, contribuant ainsi à stimuler la coopération Est-Ouest et apportant la prospérité de l’Asie, de l’Europe et dans le monde entier.

La signature des ces deux accords est la première étape. Les deux parties doivent coopérer au processus de coopération fructueux, a indiqué le chef du gouvernement.

Le Vietnam publiera un "Programme d'action national" pour la mise en œuvre de ces deux accords comportant des tâches et des mesures concrètes visant à mettre en œuvre de manière stricte et complète les engagements et à déployer largement dans les ministères, les agences et les localités, les organisations, les entreprises et les citoyens, en association avec la promotion du dynamisme et de la créativité dans le processus de mise en œuvre, pour construire le pays du Vietnam de plus en plus riche et puissant, a souligné le Premier ministre.

De son côté, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Trân Tuân Anh, a déclaré que l'achèvement des négociations et la signature de ces deux accords renforceraient encore les relations bilatérales qui se développent vigoureusement dans de nombreux domaines entre le Vietnam et l'UE, approfondiraient les relations économiques et commerciales afin de tirer le meilleur parti des avantages et des potentiels des deux côtés.

Actuellement, la signature n’est que le début d’un nouveau parcours. Il reste beaucoup de travaux à faire, notamment la ratification de ces deux accords et la préparation immédiate de mesures pour les mettre en œuvre efficacement, apportant ainsi des avantages concrets aux personnes et aux entreprises des deux côtés, a souligné Trân Tuân Anh.

Dès l’entrée en vigueur de l’EVFTA, 99% des droits de douane sur les transactions bilatérales seront supprimés. Cet accord établit des normes élevées en termes de garantie de la sécurité au travail, de protection de l’environnement et des consommateurs. L’accord de protection des investissements est quant à lui de nature à augmenter les investissements européens au Vietnam.

A cette occasion, l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) a tenu une exposition de photos sur le processus de négociations de ces deux Accords. -VNA