Le Vietnam a besoin d'une ressource humaine de qualité dans le tourisme et l'hôtelerie. Photo : internet

Hanoi (VNA) – L’Université de Hanoi et l’Institut international de gestion de la Suisse (IMI) ont présenté un programme de formation dans la gestion hôtelière aux gestionnaires dans les entreprises touristiques et hôtelières vietnamiennes le 26 juillet à Hanoi.

Ce programme de formation en anglais de six mois vise à répondre aux besoins d’amélioration de la compétence de gestion et de direction dans les agences de voyage et des hôtels.

Il fournira notamment aux participants des connaissances sur la gestion de marketing dans le secteur de service, la gestion du fonctionnement durable des hôtels, la gestion de la finance dans le secteur de service, de la ressource humaine dans les hôtels, des affaires durables dans le tourisme, etc.

Après l'achèvement du programme, les apprenants recevront deux certificats postuniversitaires sur la gestion hôtelière et des affaires durables délivrés par l’Université de Hanoi et l’IMI.

Cette formation est financée par le programme suisse de tourisme durable (SSTP) et le Secrétariat d'Etat suisse à l'économie (SECO).-VNA