Le président du Comité populaire de la province de Bac Giang, Le Anh Duong (à droite), remet le certificat d'investissement à un investisseur singapourien. Photo: VNA



Singapour (VNA) – La société par action des technologies de télécommunication SAIGONTEL, VINACAPITAL et la compagnie singapourienne AUROUS ont signé un protocole d'accord concernant un projet de complexe industriel de 500 ha et de logements urbains et sociaux de 200 ha.



La signature a eu lieu lors du Dialogue entre entreprises Vietnam-Singapour, organisé dans le cadre de la visite d’Etat du président Nguyen Xuan Phuc à Singapour du 24 au 26 février. Avec une valeur prévue de 2,5 milliards de dollars, il s’agit du plus grand parmi les documents de coopération signés lors de cet événement, lesquels représentent un montant total de près de 11 milliards de dollars.



Les investisseurs espèrent que le projet sera mis en oeuvre en 2022 dans la province de Bac Giang afin de contribuer à accélérer l’industrie, les services et les technologies au Vietnam, à Bac Giang en particulier.



Bac Giang est une province appréciée en matière d’attraction de capitaux étrangers. Au cours des deux premiers mois de l’année, cette localité du Nord a attiré 303,3 millions de dollars. -VNA