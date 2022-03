Hanoï, 15 mars (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et son homologue russe Sergueï Lavrov ont discuté du conflit en Ukraine de manière franche et constructive lors d'une conversation téléphonique le 15 mars.

Photo : VNA

Le ministre Bui Thanh Son a affirmé la position constante du Vietnam selon laquelle les différends et désaccords internationaux doivent être résolus par des moyens pacifiques conformément aux principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et du droit international, en particulier le principe du respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays.Il a exhorté les parties concernées à faire preuve de retenue, à réduire les tensions et à poursuivre leurs efforts de dialogue pour trouver une solution à long terme conforme au droit international et tenant compte des intérêts légitimes des parties.Le Vietnam est prêt à se joindre à la communauté internationale pour contribuer à ce processus, a souligné le chef de la diplomatie.Le ministre Bui Thanh Son a suggéré que la partie russe continue d'organiser des couloirs humanitaires et de prendre des mesures pour assurer la sécurité des civils, notamment les Vietnamiens en Ukraine, lors de leur évacuation des zones de guerre.Pour sa part, le ministre russe Sergueï Lavrov a salué le rôle et la contribution du Vietnam à la paix, à la stabilité et à la coopération pour le développement dans la région et dans le monde.Concernant les évolutions récentes en Ukraine, il s'est engagé à faire de son mieux pour soutenir l'évacuation en toute sécurité des citoyens vietnamiens.Les deux ministres ont également discuté des relations Vietnam-Russie, le ministre Bui Thanh Son suggérant que la Russie continue de créer des conditions favorables pour que la communauté vietnam ienne en Russie puisse stabiliser sa vie, sa production et ses affaires.- VNA