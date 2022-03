Hanoi (VNA) - Le ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE) Bui Thanh Son a eu lundi soir, 7 mars, une conversation téléphonique avec son homologue roumain Bogdan Aurescu.

Photo : VNA

Lors de la conversation, le ministre Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam apprécie et souhaite continuer à approfondir la relation d'amitié traditionnelle dotée d’une histoire de plus de 70 ans entre le Vietnam et la Roumanie et salue les développements positifs de la coopération bilatérale ces dernières années, sans oublier de remercier la Roumanie - le premier État membre de l'UE - à annoncer le don de 300.000 doses de vaccin Astra Zeneca au Vietnam pour la prévention et le contrôle du COVID-19 en juillet 2021.

Le chef de la diplomatie vietnamienne, Bui Thanh Son a remercié le gouvernement roumain d'avoir fourni des logement, des médicaments et des produits de première nécessité pour des Vietnamiens d'Ukraine vers la Roumanie et a proposé à la Roumanie de poursuivre à soutenir la protection des Vietnamiens évacués d’Ukraine.

Il a annoncé que le Vietnam effectuerait le premier vol d'évacuation pour rapatrier environ 300 citoyens vietnamiens et leurs proches d'Ukraine actuellement présents en Roumanie, qui rentreront au Vietnam le 8 mars et a suggéré que les autorités roumaines facilitent le soutien des procédures nécessaires liées au vol ainsi que l'évacuation des Vietnamiens pour quitter le pays.

Le ministre roumain Bogdan Aurescu a affirmé que les organes concernés de la Roumanie collaborent étroitement avec l’ambassade du Vietnam et les Associations des Vietnamiens en son pays dans la protection des citoyens vietnamiens évacués d’Ukraine vers la Roumanie, et qu'ils apportaient un soutien maximum en termes de procédures liées aux vols pour les évacuations de la Roumanie vers le Vietnam.

Les deux ministres ont également discuté des mesures concrètes pour booster les relations d’amitié traditionnelle entre les deux pays, notamment la coordination pour promouvoir des visites de haut niveau et des contacts à tous les niveaux, maintenir le mécanisme de consultation politique, le Comité mixte sur la coopération économique, commerciale et d'investissement entre le Vietnam et la Roumanie, renforcer la coopération dans les domaines traditionnels tels que l'éducation, la formation, la culture, le tourisme ainsi que la promotion de nouveaux domaines potentiels tels que le travail, l'agriculture, etc.

A cette occasion, le ministre Bui Thanh Son a invité son homologue roumain Bogdan Aurescu à effectuer une visite au Vietnam le plus tôt possible pour échanger des questions bilatérales et internationales d’intérêt commun. L’invitation a été acceptée avec plaisir.

À 19h35 le 7 mars, heure locale, le premier vol de sauvetage effectué par Vietnam Airlines transportant 287 citoyens vietnamiens évacués d'Ukraine a décollé de l'aéroport international de Henri Coandă de la capitale roumaine Bucarest, et devrait atterrir à l'aéroport international de Noi Bai de Hanoï à 11h 30 le 8 mars (heure locale).

Un autre vol qui sera également effectué par Vietnam Airlines, décollera le 10 mars à 9h30 de Hanoï vers Bucarest, en Roumanie, et atterrira à l’aéroport international de Noi Bai le 11 mars à 11h30 (heure local). - VNA