L'ambassadrice Nguyen Phuong Nga, présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (5e à partir de la droite), remet un satisfecit du Premier ministre à l'Association d'amitié Vietnam - République tchèque. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Un échange d'amitié a eu lieu le 27 octobre à Hanoï pour célébrer le 104e anniversaire de la fondation de la Tchécoslovaquie (République tchèque d’aujourd’hui) (28 octobre 1918) et le 25e de la fondation de l'Association d'amitié Vietnam-République tchèque (1997).

A cette occasion, l'ambassadrice Nguyen Phuong Nga, présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, a remis un satisfecit du Premier ministre à l'Association d'amitié Vietnam - République tchèque pour ses réalisations exceptionnelles pour la consolidation et la promotion de l'amitié entre les deux peuples.

Lors de l'événement, Do Thang Hai, vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, également président de l'Association d'amitié Vietnam - République tchèque, a rappelé plusieurs activités de cette organisations pour contribuer au développement des relations bilatérales. Il a affirmé que son Association continuerait d’œuvrer pour renforcer la compréhension mutuelle, l’amitié et la coopération entre les deux pays.-VNA