Un représentant du Département de la culture prend la parole. Photo: baonghean



Nghe An (VNA) - Un colloque intitulé "Production durable du sésame Vietnam-République de Corée" a lieu les 8 et 9 octobre dans la province de Nghe An (Centre), pour concrétiser la convention de coopération entre le Centre de vulgarisation agricole et l'Institut coréen de l'économie rurale (KREI).

L'objectif est de discuter des résultats d'étude sur la production, la transformation, la commercialisation menés par les experts sud-coréens et vietnamiens, ainsi que de définir des solutions pour élaborer le projet d'appui à la production durable du sésame.

Au Vietnam, la superficie de culture du sésame a la tendance de chuter, passant de 54.840 ha en 2015 à 31.180 ha en 2019. La productivité moyenne atteint seulement 0,8 tonnes par ha. -VNA