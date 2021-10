Le cap Ong Doi, un site pittoresque au sud de Phu Quoc. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam et la République de Corée ont échangé des expériences pour assurer la sécurité des touristes au milieu du COVID-19, ainsi que celles sur la reprise et le développement du tourisme après la pandémie, lors d'un séminaire organisé virtuellement le 22 octobre.

L'événement a été conjointement organisé par l'Institut d’études sur le développement du tourisme de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam et l'Institut sud-coréen de la culture et du tourisme.

Le directeur de l'Institut sud-coréen de la culture et du tourisme, Kim Dea-kwan, a déclaré que les deux pays avaient maintenu une coopération étroite au cours des dernières années, en particulier dans les domaines de la culture et du tourisme à travers diverses activités d'échange.

De nombreux délégués ont partagé que la meilleure politique de soutien aux agences de voyages est de les aider à reprendre leurs activités tout en assurant la prévention et le contrôle du COVID-19.

Au Vietnam, une réouverture expérimentale au tourisme international est prévue en novembre sur l'île de Phu Quoc au large de la province de Kien Giang dans le delta du Mékong. Sur la base des résultats, le modèle sera déployé à plus grande échelle dans d'autres destinations comme la baie de Ha Long (Quang Ninh), Hoi An (Quang Nam), Nha Trang (Khanh Hoa) et Da Lat (Lam Dong), avant une réouverture complète lorsque les conditions le permettront. -VNA